Mehr Details zur neuen PSVR 2 bekannt geworden

Interessiert an der PSVR 2? Ein YouTube-Kanal bezieht sich auf eine Entwicklerkonferenz, wo mehr Details bekannt wurden. Lest hier mehr!

Über den Leak von PSVR Without Parole

Immer mehr Details scheinen für Sonys geplantes PlayStation Virtual Reality-Headset der nächsten Generation aufzutauchen. Laut dem YouTube-Kanal PSVR Without Parole (mit weiterer Bestätigung von UploadVR) hielt Sony am Dienstag einen Entwicklergipfel ab, auf dem es neue Informationen über die Controller und die Spielentwicklungsstrategie für die Fortsetzung des PSVR detailliert präsentierte und einige Funktionen zu bestätigen schien. Weiters können die PSVR-Controller der nächsten Generation (oder NGVR-Controller, basierend auf dem, was PSVR Without Parole behauptet, der Codename für das Gerät zu sein) Berichten zufolge nicht nur erkennen, wenn ihr den Controller haltet und Tasten berührt, sondern auch, wie weit eure Finger jeweils entfernt sind.

Sony sagte Berichten zufolge auch, dass es ein Hybridmodell für zukünftige AAA-Veröffentlichungen auf PlayStation verfolgen möchte. Das Ziel ist es, optionale VR-Unterstützung für alle wichtigen Games zu haben, ähnlich dessen, was Resident Evil 7 und No Man’s Sky auf der PS4 und PS5 erhalten hatten. Soweit wir wissen, ist immer noch eine Konsole erforderlich, um den PSVR zu verwenden, aber wenn dieser Plan wahr ist, können wir in Zukunft die wichtigsten AAA-Titel in VR oder ganz klassisch auf dem Fernseher genießen.