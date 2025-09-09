MEGA-Gewinnspiel: Wir verlosen Hasbro PULSE Sammlerstücke zum Transformers Day
Gute Nachrichten für die Fans der Transformers – anlässlich des anstehenden Transformers Days am 17.9.2025 verlosen wir in Kooperation mit Hasbro Pulse besondere Sammlerstücke. Lasst euch diese Chance nicht entgehen.
Was könnt ihr gewinnen?
- 1 x Transformers Age of the Primes Deluxe Class The Thirteen Solus Prime
- 1 x Transformers Age of the Primes Deluxe Class The Thirteen Alchemist Prime
- 1 x Transformers Age of the Primes Voyager Class The Thirteen Prima Prime
- 1 x Transformers Age of the Primes Titan Class The Thirteen Star Optimus Prime
Solus Prime
Mit der The Thirteen Solus Prime Action-Figur aus der Transformers Age of the Primes Deluxe-Klasse können die Lieblingscharaktere aus der Welt der Transformers Roboter in der eigenen Sammlung vereint werden. Die The Thirteen Solus Prime Action-Figur (14 cm) lässt sich in 28 Schritten vom Roboter in einen cybertronischen Panzerwagen verwandeln. Enthält ein Schmiede von Solus Prime Hammer-Artefakt als Zubehör, der an der Figur befestigt werden kann. Die The Thirteen Solus Prime Figur ist vom Charakter aus dem Transformers Universum inspiriert und hat einen beweglichen Kopf und bewegliche Arme und Beine für actionreiche Posen. Transformers: Age of the Primes eröffnet die Welt der Primes, der allerersten Bots in der Transformers Mythologie, einem Pantheon von dreizehn Wesen, jedes mit einer einzigartigen Fähigkeit und Persönlichkeit. Jedes Battle, jeder Bot und jede Power im Transformers Universum kann auf einen der Dreizehn Primes zurückgeführt werden. Indem man verschiedene Transformers Figuren sammelt und kombiniert, kann man eine eigene ideale Age of the Primes Kollektion erschaffen.
Alchemist Prime
Mit der The Thirteen Alchemist Prime Action-Figur aus der Transformers Age of the Primes Deluxe-Klasse können die Lieblingscharaktere aus der Welt der Transformers Roboter in der eigenen Sammlung vereint werden. Die The Thirteen Alchemist Prime Action-Figur (14 cm) lässt sich in 17 Schritten vom Roboter in einen cybertronischen Panzerwagen verwandeln. Enthält ein 2-teiliges Linsen-Artefakt als Accessoire. Die The Thirteen Alchemist Prime Figur ist vom Charakter aus dem Transformers Universum inspiriert und hat einen beweglichen Kopf und bewegliche Arme und Beine für actionreiche Posen. Transformers: Age of the Primes öffnet die Welt der Primes, der allerersten Bots in der Transformers Mythologie und eine Gruppe von dreizehn Wesen, die alle über einzigartige Fähigkeiten und Persönlichkeiten verfügen. Jedes Battle, jeder Bot und jede Power im Transformers Universum kann auf einen der Dreizehn Primes zurückgeführt werden. Indem man verschiedene Charaktere sammelt und kombiniert, kann man seine ideale Age of the Primes Kollektion erschaffen.
Prima Prime
Mit der The Thirteen Prima Prime Action-Figur aus der Transformers Age of the Primes Voyager-Klasse können die eigenen Lieblingscharaktere aus der Welt der Transformers Roboter in der eigenen Sammlung vereint werden. DieThe Thirteen Prima Prime Action-Figur (17,5 cm) lässt sich in 20 Schritten vom Roboter in einen cybertronischen Truck verwandeln. Enthält Sternensäbel Schwert und Matrix der Führung als Accessoires. Die The Thirteen Prima Prime Figur ist vom Charakter aus dem Transformers Universum inspiriert und hat einen beweglichen Kopf und bewegliche Arme und Beine für actionreiche Posen. Transformers: Age of the Primes eröffnet die Welt der Primes, der allerersten Bots in der Transformers Mythologie, einem Pantheon von dreizehn Wesen, jedes mit einer einzigartigen Fähigkeit und Persönlichkeit. Jedes Battle, jeder Bot und jede Power im Transformers Universum kann auf einen der Dreizehn Primes zurückgeführt werden. Indem man verschiedene Charaktere sammelt und kombiniert, kann man seine ideale Age of the Primes Kollektion erschaffen.
Das Highlight: Optimus Prime
Mit der Star Optimus Prime Action-Figur aus der Transformers Age of the Primes Titan-Klasse können die Lieblingscharaktere aus der Welt der Transformers Roboter in der eigenen Sammlung vereint werden. Diese 38 cm große The Thirteen Star Optimus Prime Action-Figur bietet eine 3-in-1-Verwandlung und wird zum Roboter, Truck und zur Kampfstation. Enthält Micromaster Autobot Hot Rod Figur, MT-13 Microtrailer, Laufflächeneinheit, Kanonenblaster, Schulterblaster, Munitionsclip-Magazin, schwenkbaren Geschützturm, der sich in einen Blaster verwandeln lässt, Zodiac-Kugel und Blast-Effekte als Accessoires Die The Thirteen Star Optimus Prime Figur ist vom Transformers Universum inspiriert und hat einen beweglichen Kopf und bewegliche Arme und Beine für actionreiche Posen. Transformers: Age of the Primes eröffnet die Welt der Primes, der allerersten Bots in der Transformers Mythologie, einem Pantheon von dreizehn Wesen, jedes mit einer einzigartigen Fähigkeit und Persönlichkeit. Wer verschiedene Charaktere sammelt, kann eine eigene ideale Age of the Primes Kollektion erschaffen. (Jeweils separat erhältlich, je nach Verfügbarkeit.)
Teilnahmebedingungen
Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus, um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 23.9.2025 um 23:59 Uhr.
Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.
Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.
Beyond Pixels wünscht
viel Glück!
Da würde sich mein Sohn sehr freuen.