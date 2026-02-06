Maxxisun revolutioniert Preisstruktur: Premium-Speicher jetzt deutlich günstiger für euch

Maxxisun bricht bewusst mit alten Branchenstrukturen, um euch als Kund:innen direkte Vorteile zu verschaffen. Im Zentrum dieser Neuausrichtung steht ein entscheidender Faktor: Systeme aus dem bisherigen Hochpreissegment werden künftig zu signifikant besseren Konditionen angeboten. Die bewährten Maxxicharge-Systeme bleiben dabei technisch identisch, während lediglich die Preisstruktur grundlegend neu gestaltet wird.

Eure Vorteile durch optimierte Strategien

Grundlage für diese Preissenkungen ist eine skalierungsgetriebene Wachstumsstrategie. Durch höhere Stückzahlen, optimierte Produktionsprozesse und den Fokus auf Marktdurchdringung statt kostenintensiver Werbung erzielt das Unternehmen Preisvorteile, die direkt an euch weitergegeben werden.

Ein zentraler Hebel ist die neu eröffnete Produktionsstrecke in Wiedemar (Sachsen). Diese ermöglicht eine konstant hohe Fertigungskapazität und schafft die Voraussetzung, Premiumtechnik in einer bislang nicht erreichten Preisdimension anzubieten. Zudem verzichtet Maxxisun auf teure Vertriebsstrukturen und bietet die Systeme ausschließlich über eigene Verkaufskanäle an.

Die neuen Konditionen im Überblick

Diese strategische Neuausrichtung wird ab dem 11.02.2026 wirksam. Ab diesem Datum dürft ihr eine neue Angebotslandschaft mit starken Preissenkungen erwarten, insbesondere für die selbst hergestellten Produkte.

Folgende Preisanpassungen könnt ihr nutzen:

Maxxicharge 5.0 Speicher: 1.199 Euro (statt bisher 1.949 Euro)

1.199 Euro (statt bisher 1.949 Euro) Maxxicharge CCU V2: 599 Euro (statt bisher 699 Euro)

Zugang zur Energiewende

Maxxisun macht damit technologisch fortschrittliche Energiespeicherung für die breite Masse zugänglich und unterstreicht den Grundgedanken der Balkonkraftwerksrevolution. Ihr könnt euch direkt an der Energiewende beteiligen, wobei die Verfügbarkeit an die Produktionskapazität von 600 Einheiten pro Monat gekoppelt ist.