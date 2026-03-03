Max Weißenböck „verschenkt“ seine gamechangersocks einen Monat lang!

0 Haare, 0 Euro – @gamechangersocks Mastermind Max Weißenböck rasiert sich die Haare und verschenkt ein Monat lang seine beliebten Socken an alle, da er sein Follower-Ziel auf Instagram erreicht hat. Am Sonntag, 1. März hat der die 100.000 Follower Marke geknackt und verschenkt jetzt 1 Monat lang seine Socken an alle. Einzig die Versandkosten sind noch zu bezahlen.

Der Wiener Content Creator Maximilian Weißenböck (bekannt unter dem Namen „MaxaMillion“) kürzlich mit einer öffentlichkeitswirksamen Aktion auf der Mariahilfer Straße für großes Aufsehen gesorgt. Von einem Balkon aus warf er Bargeld im Gesamtwert von 10.000 Euro in eine Menschenmenge. In der Folge kam es zu starkem Andrang, zahlreiche vor allem jugendliche Passantinnen und Passanten versuchten, die herabfallenden Geldscheine zu erreichen (wir berichteten).

Weißenböck bezeichnete die Aktion im Nachhinein als „legendär“ und erklärte, er habe mit behördlichen Konsequenzen gerechnet:

„Ich habe mit Strafen gerechnet. Alles war einkalkuliert.“

Seitens der Wiener Polizei wurden in Zusammenhang mit dem Vorfall Maßnahmen gesetzt. Nach Angaben Weißenböcks wurde eine erste Verwaltungsstrafe bereits verhängt: Sein Personenschützer muss demnach 300 Euro bezahlen – allein aufgrund seiner Anwesenheit vor Ort. Weitere Verfahren und mögliche Sanktionen stehen laut Weißenböck noch aus. Sein Rechtsbeistand gehe davon aus, dass neben verwaltungsrechtlichen Folgen auch eine Prüfung durch zuständige Stellen im Bereich Werbung bzw. Kennzeichnung erfolgen könnte.