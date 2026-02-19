Max Weißenböck lässt 10.000€ in 10€ Scheinen auf der Mariahilferstraße in Wien regnen

Mit einer ungewöhnlichen Inszenierung hat das Wiener Label @gamechangersocks am Montag auf der Mariahilferstraße in Wien für Aufmerksamkeit gesorgt. Ein Fahrzeug, vollständig mit (Fake-)10-Euro-Scheinen beklebt, fuhr durch die Einkaufsstraße und zog zahlreiche Blicke auf sich. Auf der Rückseite der abgebildeten Scheine war eine klare Botschaft zu lesen: „Folge @gamechangersocks und erhalte automatisch die echten 10 €!“

Die Aktion reiht sich in eine Serie aufmerksamkeitsstarker Auftritte ein, mit denen die Marke in den vergangenen Tagen präsent war. Bereits beim Opernball am Donnerstag erschienen Mastermind Max Weißenböck und seine Mitarbeiterin Joanna auf dem roten Teppich mit einer spekatkulären Inszenierung: Joanna trug ein auffälliges Sockenkleid, welches mit 10-Euro-Scheinen gefüllt war, während Max einen Zylinder präsentierte, der ebenfalls mit Geldscheinen bestückt war, die am Ball verteilt wurden um Aufmerksamkeit und neue Follower für den Instagram Account @gamechangersocks zu generieren.

Max Weißenböck & Joana im Sockenkleid beim Wiener Opernball (c) gamechangersocks

In den darauffolgenden Tagen steigerte sich die mediale Aufmerksamkeit weiter. Max Weißenböck hob 10.000 Euro in 10-Euro-Scheinen bei der Bank ab und kündigte auf den Social-Media-Kanälen von @gamechangersocks an, dass eine außergewöhnliche Aktion unmittelbar bevorstehe, bei der er die 10.000€ als Geldregen in 10€ Scheinen an seine Fans verteilen wird.

Für Freitag den 20.02.2026 um16h ist nun der Höhepunkt der Kampagne angekündigt. Der genaue Ort auf der Mariahilferstraße soll kurzfristig über den Instagram-Kanal @gamechangersocks bekanntgegeben werden. Medienvertreterinnen und -vertreter sowie Content Creators haben bereits ihr Interesse an einer Begleitung signalisiert.