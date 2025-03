KFC ist Hauptsponsor der Masters of Dirt Tour 2025

Von 14.-16 März 2025 lässt es KFC diesmal auf eine andere Art krachen und verwandelt zusammen mit Masters of Dirt die Wiener Stadthalle in die spektakulärste Freestyle-Arena der Welt! Spektakuläre Stunts, atemberaubende Pyroeffekte und eine exklusive Fan-Chance: Die Masters of Dirt Tour 2025 bringt Adrenalin pur in 14 Städte – und KFC ist als offizieller Sponsorpartner mit dabei! Unter dem Motto „Freestyle Showdown“ erwartet die Zuschauer eine einzigartige Mischung aus Extremsport, beeindruckenden Lichtshows und mitreißenden Beats von DJ Mosken. Als besonderes Highlight ermöglicht KFC ein exklusives Meet & Greet mit den Stars der Szene und stellt in der VIP Area ein limitiertes Goodiebag zur Verfügung.

Action trifft Genuss – Die exklusive KFC-Fan-Chance

Dank der Kooperation mit KFC haben Fans der Masters of Dirt Tour erstmals die Gelegenheit, ihren Idolen ganz nah zu kommen. Im VIP-Bereich erwartet die Gewinner diverser Gewinnspiele am Samstag ein exklusives Treffen mit den Fahrern. KFC sorgt zudem für besondere Akzente: Limitierte Goodiebags mit exklusiven Masters of Dirt-Artikeln und KFC-Gutscheinen.