Masters of Albion wird Peter Molyneux’ letztes Game

Peter Molyneux hat über 40 Jahre in der Videospielindustrie verbracht – nach dem Release von Masters of Albion wird aber Schluss sein.

Zu Masters of Albion

Der Fable-Designer war während seines Interviews mit Edge für seine neue Magazinausgabe 416, die jetzt erscheint, emotional, als er Pläne beschrieb, nach dem Start seines bevorstehenden Strategiespiels Masters of Albion keine Spiele mehr zu machen. „Ich weiß, dass die Leute sagen werden: ‚Komm schon, es wird nicht dein letztes Spiel sein“, sagt Molyneux, „aber, wisst ihr, ich bin 66 Jahre alt.“ Der Entwickler – der die Leute einmal in einem Blog aus dem Jahr 2023 anflehte, „geduldig zu sein“.

„Bitte haben Sie Verständnis“, sagte er Edge, „ich arbeite so hart wie nie zuvor in meinem Leben. Und ich habe einfach nicht mehr die Lebensenergie, um das noch einmal zu tun.“ „Alles, was ich getan habe… es fühlt sich einfach so an, als wäre das große Finale und der Abschluss.“ Molyneux sagt über Masters of Albion, das übernatürliche Landgottspiel, das in den gleichen grünen Hügeln spielt wie Fable aus dem Jahr 2001. Da warten wir auch noch auf das Remake … er sagt jedenfalls: „Ich habe alle meine Karten auf den Tisch gelegt.“