Masters of Albion: Peter Molyneux’ Gott-Spiel erscheint am 22.4.2026

Peter Molyneux‘ letztes Gottesspiel, Masters of Albion, wird am 22. April auf dem PC über Steam veröffentlicht, hat Entwickler 22cans angekündigt.

Molyneux erschien zum ersten Mal auf der gamescom Opening Night Live im Jahr 2024, um Masters of Albion anzukündigen, ein vollständig selbstfinanziertes Spiel, von dem er sagte, es sei ein „Open-World-God-Spiel“, das auf Elementen aus all seinen früheren Arbeiten wie Black & White, Populous, Dungeon Keeper und Fable basiert. Nun veröffentlichte 22cans einen neuen Trailer und Details zum Spiel, das von einem Team von Branchen-Urgesteinen entwickelt wird, darunter Media Molecule-Mitbegründer und langjähriger Molyneux-Mitarbeiter Mark Healey, der Kunst für klassische Spiele wie Black & White, Fable und Theme Park geschaffen hat. Dreams und LittleBigPlanet-Direktor Healey verließ Media Molecule im Jahr 2023. Sein LinkedIn-Profil bestätigt, dass er seitdem die Rolle des Art Director bei 22cans übernommen hat und sich darauf freut, „in einem kleinen Team mit netten Menschen zu arbeiten, die auf einer Welle kreativer Intuition reiten“.

An dem Spiel arbeiten auch der BAFTA-nominierte Komponist Russell Shaw, der über ein Jahrzehnt lang Musik und Audio klassischer Bullfrog- und Lionhead-Spiele geschaffen hat. Der Black & White 2-Designer Iain Wright sowie LittleBigPlanet-Artdirektor Kareem Ettouney sind ebenfalls mit von der Partie. „Das Spiel mischt Strategie, Simulation, Stadtmanagement und Echtzeit-Verteidigung und gibt den Spielern eine außergewöhnliche Freiheit, das Spiel so zu spielen, wie sie es wollen“, heißt es in einer Zusammenfassung von Masters of Albion. „Inspiriert von einigen von Peters klassischen Titeln ist Masters of Albion eine Rückkehr zur Form, die Gameplay-Mechanik aus verschiedenen Genres, Strategie mit Simulation, Stadtmanagement mit Verteidigung verbindet, um das Götterspiel wiederzubeleben und den Spielern die Kraft und Freiheit zu geben, um zu schaffen. Oder zerstören…“