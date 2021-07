In unserem Mass Effect Legendary Edition Test beleuchten wir die aufpolierte Version BioWares ikonischer SciFi-Trilogie. Nachdem wir in Part I bereits den ersten Teil im Detail besprochen haben, nehmen wir nun konkret die beiden verbleibenden Games unter die Lupe. Für unsere Eindrücke haben wir beide Titel aufeinander aufbauend mit importiertem Shepard-Charakter komplett durchgezockt. Getestet wurden dabei jeweils die Playstation 4-Versionen des Games.

Mass Effect Legendary Edition: Daten und Fakten

Datum der Erstveröffentlichung von Mass Effect 2: 26.01.2010

Datum der Erstveröffentlichung von Mass Effect 3: 06.03.2012

Aktuelle Veröffentlichung: 14. Mai 2021 als Mass Effect Legendary Edition

Genre: Rollenspiel, Shooter, Science-Fiction

Spielmodus: Einzelspieler

Plattformen: Playstation 4, Xbox One, Microsoft Windows

Altersfreigabe: PEGI 18, USK 16

Entwickler: BioWare

Publisher: Electronic Arts

Sprache, Untertitel und Vertonung: Deutsch, English sowie weitere

Preis: 59,99 Euro (Steam), 69,99 Euro (Playstation- und Microsot-Store)

Mass Effect Legendary Edition Test Part II – Masse statt Klasse?

An der überarbeiteten Remastered-Collection von BioWare kann man wunderbar die Entwicklung ihrer eigens entwickelten Science-Fiction-Saga einsehen. Während vor allem der erste Teil wie in Part I angeschnitten noch unter technischen Limitierungen und Gameplay-Mankos gelitten hat, so wurden diese Baustellen mit den weiteren Games ausgemerzt. Bereits Mass Effect 2 stellte im Jahr 2010 alles in Allem einen großen Schritt in Richtung geschliffenerem Gesamterlebnis dar.

Spätestens mit der Vollendung der Trilogie hielt dann auch der cineastische Bombast Einzug in der Galaxie. Bevor wir uns nun aber umfassend mit den Story-Beats und Charakteren befassen – welche beide einen maßgeblichen Anteil am Mass Effect-Erlebnis liefern – wollen wir zuerst auf die kleinen aber feinen Änderungen eingehen.

Technische Stellschrauben

Wie das auch zu erwarten war wurde hinsichtlich der technischen Aufarbeitung am meisten noch an Mass Effect 1 herumgeschraubt. Mit dieser taktischen Präsentation ging man ja im Hause Electronic Arts auch schon offen vor der Veröffentlichtung im Mai in die Offensive. Anhand der optischen Aufbesserung des ersten Teils im Vergleich zur Originalversion kann man sich eben am besten und auf einen schnellen Blick vermarkten. Und sind wir einmal ehrlich – Teil 1 hatte die Aufhübschung auch am dringendesten nötig.

Anders als eigentlich die beiden Nachfolger aus den Jahren 2010 und 2012. Die sind auch in der Retrospektive eigentlich noch ganz frisch und hätten jetzt nicht auf Biegen und Brechen einer Überarbeitung bedurft. Die gab es im Zuge der umfassenden Legendary Edition nun aber dennoch und wir sind darüber zumindest nicht erbost. Wie schon in Shepards erstem Abenteuer wurden Texturen, Belichtung oder Animationen angepasst. Eine wesentliche, positive Änderung im Vergleich zum ersten Teil hat hingegen rein gar nichts mit der Überarbeitung durch den Hersteller zu tun.

Verfeinertes Gameplay – (fast) kein Mako-Manko mehr!

Es gibt ja Reihen, da merkt man die Weiterentwicklung ausschließlich durch verfeinerte Spielmechaniken oder die Fortführung sonstiger bewährter Konzepte. In der Mass Effect-Trilogie hatte man aber immer auch den Eindruck, dass Entwickler BioWare auf die Fans hört. “Um Himmels Willen bitte keine dumme Mako-Steuerung mehr!” oder “Die Shooter-Mechanik aus der Hölle muss dringend verbessert werden!”.

Gesagt, getan! Denn In Mass Effect 2 ist vom ungeliebten Mako nicht mehr die Spur zu sehen. Zwar kehrt das Fahrzeug in Teil 3 noch einmal sporadisch auf die große Bühne zurück, nervenaufreibende Abenteuer auf unwegsamen Planetenoberflächen gehörten ab 2010 aber definitiv der Vergangenheit an. Das Erkunden von spärlich besiedelten Arealen auf der Suche nach dem x-ten Matriarchen-Medaillon wurde damit abgelöst. Action-Passagen “reduzieren” sich ab Teil 2 auf die deutlich verbesserte Shooter-Mechanik.

Verfeinertes Gameplay – smoother Shooter

Eine halbe Stunde in Mass Effect 2 – da ist man noch gar nicht richtig angekommen im Game – und man merkt schon, dass BioWare ordentlich an den wichtigsten Spielmechaniken gebastelt und diese damit verbessert hat. Shepard steuert sich im Vergleich zum ersten Teil zielgenauer, die Kameraführung wurde verbessert. Beides wirkt sich auch positiv auf die Kämpfe mit Pistore oder Schrotflinte aus. Ich muss nicht mehr wild und unkontrolliert auf das Gamepad hämmern nur um sicherzugehen, dass mein Commander auch mit Sicherheit hinter einer Kiste in Deckung geht. Mit der überarbeiteten Objekt-Abfrage macht er das auch einfach fast schon ungefragt mit der ersten Anweisung.

Das Treffer-Feedback wurde ab Teil 2 ebenso optimiert. Vorbei sind die Zeiten, wo ich mit meiner Sniper einen weit entfernten Gegner abgeschossen habe ohne zu wissen, ob es diesen überhaupt tangiert. Abgelöst wurde zudem das im Rückblick betrachtet nervtötende Cooldown-System der Waffen. Insofern unserem Shepard im Gefecht nicht die Munition ausgeht, können wir uns theoretisch ohne Unterbrechung durch die Gegner-Reihen ballern.

Durch diese vielen kleinen aber feinen Verbesserungen bekommen die Kämpfe in Mass Effect 2 und Mass Effect 3 nun eine deutlich gestiegene Dynamik und Brisanz. Durch die größtenteils geschickte Einbindung verschiedener Typen von Feinden wie etwa den Husks, ist man dennoch gezwungen sich regelmäßig hinter Deckung neu zu sammeln.

Ist das noch Rollenspiel?

Während das Gameplay gesamtheitlich auf eine neue Ebene gehoben wurde, fuhr BioWare den Rollenspiel-Anteil im Mittelteil der Reihe doch deutlich zurück. Der Fokus lag anscheinend nach der Zielgruppenforschung ab 2007 eher auf Action-basiertem Shooter denn auf waschechtem Rollenspiel mit gelegentlichen Baller-Sequenzen. Zwar gibt es nach wie vor die verschiedenen Basis-Klassen für unsere Charaktere wie den Soldaten, den Techniker oder den Infiltrator. Die Anzahl möglicher trainierbarer Fertigkeiten wurde aber im Vergleich zum Vorgänger doch deutlich von 8 auf 4 reduziert. Selbst unser Hauptprotagonist Shepard verfügt nur über 5 unterschiedliche ausbaubare Fähigkeiten.

Erst in Mass Effect 3 wurde auf den Rollenspiel-Anteil in diesem Bereich wieder etwas mehr Augenmerk gelegt und somit sozusagen ein Hybrid aus den beiden Vorgängern geschaffen. In beiden Fällen führt das jedoch unweigerlich zum Punkt gegen Ende der Spiele, in denen unsere Charaktere nahezu alle ihre Fähigkeiten nicht nur freigeschaltet, sondern auch bis zur maximalen Ausbaustufe verbessert haben. Das zeichnet sich auch während dem Zocken schon auf halbem Weg recht deutlich ab, was dazu führt, dass man im Zweifel gar nicht mehr so sehr bei der Talente-Vergabe nachdenkt, man doch früher oder später sowieso alles freischaltet.

Sonstige Entwicklungen

Hervorheben möchte ich an dieser Stelle – bevor wir zum Hauptteil um die Story selbst kommen – noch ein paar Punkte, die ansonsten in einem groß angelegten Mass Effect Legendary Edition Test eventuell zu kurz kommen könnten. Zum einen fällt mir als jemand – der diesem Aspekt immer eine gewisse Aufmerksamkeit einräumt – auf, dass die Menü-Führung und Struktur sich doch deutlich verbessert hat. Ein erster Schritt stellt eine Verbesserung vom ersten auf den zweiten Teil dar. In Mass Effect 3 wurde das Design noch einmal an heutige Maßstäbe angeglichen.

Das kommt vor allem der schnellen Navigation innerhalb der diversen Dialoge wie Ausrüstung, Kodex, Squad oder der Karte zugute. Zudem tue ich mich nun beim Upgraden oder dem Wechsel der Waffen unseres Shepard um ein vielfaches leichter. Im ersten Teil erstmal herauszufinden, wie das verüberkomplizierte Waffen-Menü funktioniert hat schon einmal eine Weile gedauert, ist mir nun aber auf Anhieb ersichtlich.

Ein weiterer Punkt, der in der Science-Fiction-Reihe immer wieder für ein wenig Abwechslung in den Alltag aus Laufen, Geballer und Reden gesorgt hat war das Hacken. Im ersten Teil noch rudimentär durch das schnelle drücken der richtigen Tastenabfolge am Kontroller abgebildet findet dieses Mini-Game innerhalb des Spiels in Mass Effect 2 seinen Höhepunkt. Anstatt der recht simplen Mechanik im ersten Teil wurde diese jedoch für die Fortsetzung adaptiert. Man muss nun entweder auf einer optisch Labyrinth-artig dargestellten Platine zwei zusammengehörige Enden miteinander verbinden. Oder man bekommt einen farblich sowie förmlich unterscheidbaren Code-Abschnitt vorgesetzt und muss unter Zeitdruck das dazu idente Equivalent unter verschiedenen Code-Blöcken identifizieren.

Ich war in Teil Zwei jedes Mal erfreut, wenn ich eine solche Gelegenheit zu diesen Minispielen hatte. Zumal es in der Historie der Videospiele nicht allzu oft vorkommt, dass der Vorgang des Hackens an sich – obwohl es ja oft genug versucht wurde – gut dargestellt wird. Warum man dieses abwechslungsreiche, sowie spannende Element mit dem finalen Teil fast komplett entfernt hat ist für mich nicht zu hundert Prozent nachzuvollziehen. Vermutlich gab es unter all den Shooter-Lieblingen des Vorgängers zu wenige, die sich mit den doch mitunter komplexeren Denkaufgaben auf Dauer abgeben wollten.