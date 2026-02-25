Marvel’s Wolverine (PS5) erscheint fix am 15. September 2026
Insomniac Games und PlayStation haben bestätigt, dass Marvel’s Wolverine am 15. September 2026 für PS5 veröffentlicht wird.
Über Marvel’s Wolverine
Das Erscheinungsdatum bedeutet, dass der mit Spannung erwartete Superhelden-Titel zwei Monate vor Grand Theft Auto 6 erscheinen wird, was die meisten Studios wahrscheinlich zu vermeiden versuchen. Derzeit wurden keine anderen wichtigen Spielveröffentlichungstermine für 2026 zwischen Marvel’s Wolverine und der geplanten Veröffentlichung von GTA 6 am 19. November bestätigt. Wolverine ist das größte First-Party-Spiel von PlayStation, das derzeit für 2026 geplant ist. Obwohl es vor fast fünf Jahren angekündigt wurde, wurde das erste Gameplay erst im letzten September gezeigt.
Benachrichtigungen
0 Comments
neuste
Inline Feedbacks
View all comments