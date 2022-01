Marvel Filme 2022: Welche Superheldenstreifen erwarten uns?

2008 startete das Marvel Cinematic Universe seinen Erfolgszug mit Iron Man – selbst etliche Jahre nach dem Debüt des ersten MCU-Films ist das Interesse an Stan Lees-Kultfiguren ungebrochen. Aus diesem Grund erwarten uns einige neue Marvel Filme 2019. Welche das sind, erfahrt ihr hier. Diese Marvel Filme 2022 erwarten uns: Morbius – (Kinostart 1. April 2022) Die Grenze zwischen Held und Bösewicht verschwindet… Morbius ist eine von Marvels fesselndsten und ambivalentesten Figuren. Ausnahmeschauspieler und Oscar-Preisträger Jared Leto erweckt die geheimnisvolle Marvel-Legende nun erstmalig auf der großen Leinwand zum Leben. Dr. Morbius, der an einer gefährlichen Blutkrankheit leidet, wagt ein verzweifeltes Unterfangen, um sich und den Menschen zu helfen, die sein Schicksal teilen. Was anfangs als fundamentaler Erfolg erscheint, entfesselt schon bald einen dunklen Abgrund in Morbius. Wird das Gute das Böse außer Kraft setzen oder Morbius seinen neuen unerklärlichen Bedürfnissen erliegen…?

Doctor Stange 2: In the Multiverse of Madness (Kinostart Anfang Mai 2022) Das Universum gerät spektakulär aus den Fugen: Im neuen Abenteuer von Steven Strange sprengen die Marvel Studios die Grenzen des MCU und laden das Publikum auf eine atemberaubende Reise durch das Multiversum ein, die alles bisher Dagewesene auf den Kopf stellen wird. Dr. Strange, der mächtigste Magier des Kosmos, muss gemeinsam mit seinem Freund Wong und Wanda Maximoff, aka Scarlet Witch, einem mysteriösen neuen Widersacher entgegentreten, um das Ende aller Dimensionen zu verhindern. Machen Sie sich bereit für ein Marvel Abenteuer jenseits aller Vorstellungskraft.

Thor 4: Love and Thunder (Kinostart Anfang Juli 2022) Thor: Love and Thunder ist der mittlerweile vierte Teil rund um den Donnergott aus Asgard. Die geplante US-amerikanische Science-Fiction-Actionkomödie von Regisseur Taika Waititi soll am Anfang Juli 2022 in die Kinos kommen soll. Neben dem Thor-Evergreen Chris Hemsworth sind unter anderem Natalie Portman, Tessa Thompson und Christian Bale mit an Bord.

Spider-Man: Across the Spider-Verse Part 1 (Kinostart Anfang/Mitte Oktober 2022) Miles Morales kehrt mit einem neuen und zugleich dem ersten! Multiverse-Abenteuer auf die Leinwand zurück. Natürlich wieder im prämierten Animationsstil, der erstmals die perfekte Fusion aus Comic und Computertechnik geschafft hat. Mittendrin statt nur dabei ist – wie ihr auch im Trailer sehen könnt – Gwen Stacy, die Miles offenbar seit dem letzten Abenteuer vermisst hat. Damit nicht genug, sollen auch weitere “Spider-People” auftauchen, die es gemeinsam mit einem extrem mächtigen Superschurken aufnehmen sollen. Wir sind gespannt!