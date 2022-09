Mario Strikers: Battle League – zwei neue Charaktere hinzugefügt

Obwohl sich das Update, das bereits veröffentlicht wurde, hauptsächlich auf ein paar Anpassungen konzentriert, um das Spielererlebnis zu verbessern, ist die Hauptattraktion ganz klar die Hinzufügung der neuen Charaktere Pauline (Kraft) und Diddy Kong (Technik), die jetzt zur Auswahl stehen. Ein neues Stadion gibt es ebenfalls! Das letzte Mal, dass Mario Strikers: Battle League ein Update erhielt, war der 15. August. Die Version 1.2.0 des Spiels enthält mehrere Funktionen, die ein besseres Spielerlebnis bieten sollen. Zum Beispiel wurde eine Fertigkeitsbewertung hinzugefügt, die durch den Vergleich der individuellen Fähigkeiten der Spieler:innen über einen bestimmten Zeitraum berechnet wird. Die Punktzahl ändert sich je nach Leistung in Online-Matches wie in Mario Kart 8 , mit Ausnahme von Battle Friends. Ihr könnt Details im Stadion anpassen, und ihr dürft gegen Münzen ein Feuerwerk zum Feiern eurer Tore und Siege aktivieren.

Beide oben genannten Funktionen werden durch den Abschnitt Clubmanagement aktiviert. Darüber hinaus können die Spieler:innen einzigartige Strategien entwickeln, um ihre Konkurrenten mit dem neuen Ausrüstungs-Set unter Druck zu setzen. Das Update wird automatisch heruntergeladen, wenn euer Gerät mit dem Internet verbunden ist. Natürlich ist es auch möglich, den Download manuell zu starten. Auch klar: Alle Spieler:innen müssen die gleiche Version des Spiels verwenden, um zusammen zu spielen, also passt auf, dass eure Freunde das Update herunterladen, bevor ihr euch in die Multiplayer-Action werft. Weiters hat das Entwicklerteam das Matchmaking-System in Online-Matches und die Reihenfolge der Charaktere angepasst, wenn ihr sie während einer Partie durchwechselt. Ein gutes Update – zur offiziellen Seite des Spiels geht es hier entlang!