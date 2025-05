Mario Kart World war eigentlich für die Nintendo Switch 1 vorgesehen

Mario Kart World war ursprünglich in der Entwicklung für die ursprüngliche Nintendo Switch, hat Nintendo enthüllt. Wie bitte?

Mario Kart World in 30 fps?

Im Rahmen von Nintendos jüngstem Ask the Developer-Interview enthüllte Kenta Sato, der Programmdirektor von Mario Kart World, dass das nächste Mario Kart-Spiel ursprünglich für die Veröffentlichung auf Nintendo Switch geplant war, bevor die Entwicklung auf Nintendo Switch 2 im Jahr 2020 übertragen wurde. „Als wir das Nintendo Switch-System entwickelten, war es für uns schwierig, alles zu integrieren, was wir wollten, also waren wir uns immer bewusst, was wir im Gegenzug aufgeben würden“, erklärte er. „Wir haben über Dinge wie die Qualitätssenkung von Modellen, die Reduzierung der Auflösung gesprochen und in einigen Fällen sogar in Betracht gezogen, die Bildrate auf 30 fps zu senken. Es war eine schwierige Situation.“ Die Entwicklung von Mario Kart World begann um die Zeit, als Mario Kart 8 Deluxe auf Nintendo Switch veröffentlicht wurde, sagte Sato. Die Entscheidung, die Entwicklung auf den Nintendo Switch 2 zu verschieben, wurde 2020, fünf Jahre vor der Veröffentlichung des Spiels, getroffen.

„Wir haben daran gearbeitet, und währenddessen entschieden, was wir alles aufgeben sollten, also wussten wir irgendwann, dass es chaotisch werden würde“, erklärte Produzent Kosuke Yabuki. „Aber da wir beschlossen hatten, Mario Kart 8 Deluxe – Booster-Streckenpass zu veröffentlichen, dachten wir, dass uns das etwas mehr Zeit geben würde, um die Entwicklung fortzusetzen. Da kam das Gespräch über die Umstellung auf das Nintendo Switch 2-System auf, und das eröffnete plötzlich eine Reihe von Möglichkeiten, was wir tun könnten. Es war wirklich ein Hoffnungsschimmer.“ „Yabuki-san hat es erstmals um 2020 angesprochen“, fügte Sato hinzu. „Damals hatten wir bereits eine Vorstellung von den erwarteten Spezifikationen des nächsten Systems, aber erst etwas später erhielten wir tatsächlich funktionierende Entwicklungseinheiten. Bis dahin mussten wir nur mit der Entwicklung fortfahren, die auf vorläufigen Schätzungen basierte.“