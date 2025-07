Mario Kart World: So seid ihr am schnellsten unterwegs

Springen, an der Wand fahren, und mehr: Mario Kart World lässt euch echt viel ausprobieren, das durften wir auch im Test feststellen. Die Frage bleibt: Wie seid ihr am schnellsten?

Movements in Mario Kart World

Sobald man in Mario Kart World es heraus hat, wie man die Sprünge hinbekommt (die Drift-Taste ohne Richtung gedrückt halten und dann loslassen), bemerkt man, dass man dadurch auf langen Geraden Turbo-Boosts ausnutzen kann. Großartig, nicht wahr? Also hüpft man ständig und boostet sich so schneller als alle anderen ins Ziel. Denn schließlich scheinen sie wie ein Drift zu sein, mit dem man sich geradeaus bewegen kann, und die Mini-Drifts sind großartig! Sprünge erzeugen Mini-Turbos, genau wie Driften, und Mario Kart World verfügt über breitere, gerade Straßen als jedes Spiel der Serie zuvor. Wir können sogar einen weiteren Charge Jump aufladen, sobald wir landen! Das muss eine neue Technik zur Geschwindigkeitsgenerierung sein, oder?

Also stellen wir uns der Frage: Wie können wir am schnellsten geradeaus fahren? Und die Antwort mag vielleicht ein wenig überraschen, aber es ist wahr: Die Sprünge mit anschließendem Boost verlangsamen euch, auch auf Wasser. Enorm. Diese Ergebnisse wurden dann durch ein YouTube-Video von Karting All Day mit dem Titel „Was ist der SCHNELLSTE Weg, um in Mario Kart World GERADEAUS zu fahren?“ bestätigt. Das Video von Karting All Day ist wahrscheinlich genug Beweis, um zu zeigen, dass man die aufgeladenen Sprünge in Mario Kart World trotz allem Flair für das Publikum besser nicht für die Boosts einsetzen sollte. Die Sprünge sind nur dazu da, um auf Geländer und Wände zu kommen, aber nicht, um schneller zu werden. Seht selbst!