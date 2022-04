Mario Golf: Das Original kommt auf Nintendo Switch Online + Erweiterung

Wer das originale Mario Golf auf der Nintendo Switch spielen möchte, kann sich auf den 15. April freuen. Dann kommt der Titel in das Online + Erweiterungs-Abo!

Dank Super Rush dürft ihr bereits mit Mario auf der Switch golfen, aber bald dürft ihr auch das Originalspiel spielen, mit dem die Serie begonnen hat. Nintendo gibt Switch Online-Abonnent:innen, die extra für den Erweiterungspaket-Tarif bezahlen, Zugang zum ersten Mario Golf, das 1999 veröffentlicht wurde. Mit dem Nintendo 64-Spiel dürft ihr aus Charakteren wählen, zu denen Mario, seine Freunde und Verbündeten sowie seine Widersacher gehören, und auf Mario-Themenplätzen Golf spielen. Es hat mehrere Spielmodi, wie Turnier, Speed Golf und Minigolf, obwohl es entwickelt wurde, um auch für Kinder attraktiv zu sein.

Während der Gaming-Riese den Dienst mit einer begrenzten Anzahl von Spielen startete, hat er seitdem einige weitere hinzugefügt. Dazu gehören das originale Paper Mario, Banjo-Kazooie und The Legend of Zelda: Majora’s Mask. Nintendo hat auch einige Verbesserungs-Updates eingeführt, die mehrere Emulationsprobleme beheben, die den Dienst seit seinem Debüt plagen, wie etwa eine unverhältnismäßig hohe Eingabeverzögerung. Das originale Mario Golf wird den Mitgliedern des Expansion Packs ab 15. April zur Verfügung stehen. Freut ihr euch schon darauf – und welche weiteren Spiele würdet ihr gerne in diesem Premium-Abo-Modell sehen?