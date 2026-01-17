Mallorquinisches Frühlingserwachen im Hotel Espléndido bereits im Februar

Nach den Weihnachtsfeiertagen zieht es Sonnenhungrige wieder ans Meer. Auf Mallorca öffnet das Hotel Espléndido in Puerto de Sóller bereits im Februar seine Türen – und damit auch die Herzen all jener Besucher:innen, die den Frühling herbeisehnen.

Das traditionsreiche Vintage-Strandhotel liegt direkt an der Promenade von Sóller und ist von dem türkisblauen Meer sowie dem imposanten Tramuntana-Gebirge eingerahmt. Es ist ein Ort, an dem sich Geschichte und Stil harmonisch begegnen: frisch renoviert, mit einem feinen Gespür für Design und Details, ohne den Charme vergangener Zeiten zu verlieren. Kein Wunder, dass Insider das Hotel liebevoll „Bride of Sóller“ nennen.

Wenn ihr das Espléndido betretet, spürt ihr sofort die besondere Atmosphäre – lässig, elegant und persönlich. Geschmackvoll eingerichtete Zimmer, gemütliche Ecken und romantische Plätze laden euch zum Verweilen ein. Hinter dem Hotel öffnet sich ein kleines Paradies aus stufenförmig angelegten Terrassen, bepflanzt mit mediterranen Kräutern, Olivenbäumchen und üppigem Grün. Von hier aus könnt ihr den Blick endlos über das Meer schweifen lassen. Auf den verschiedenen Ebenen findet ihr bequeme Liegen und ruhige Rückzugsorte, die zum Entspannen einladen.

In diese traumhafte Anlage eingebettet liegen zwei Pools. Hier könnt ihr die Sonne genießen, während euch leichte Snacks und erfrischende Drinks direkt an den Liegeplätzen serviert werden. Ergänzt wird das Angebot durch eine stilvolle Wellness- und Fitnessarea, die Körper und Geist in Einklang bringt.

Das Espléndido überzeugt kulinarisch mit „mittelmeerfrischer“ Küche, ergänzt durch internationale Akzente. Ob beim Frühstück mit Blick auf die Bucht, beim Lunch auf der Terrasse oder beim Dinner – hier schmeckt der Frühling nach Leichtigkeit und Meer.

Die Umgebung von Sóller bietet euch vielfältige Möglichkeiten für Aktivitäten und Ausflüge: Ihr könnt Wanderungen durch die duftenden Orangenhaine unternehmen, Radtouren in die Serra de Tramuntana starten, Canyoning in den Bergen erleben oder einen Tauchgang in den klaren Buchten der Westküste wagen. Wer es entspannter mag, darf das charmante Städtchen Sóller mit seinen kleinen Boutiquen, Galerien und Cafés erkunden oder eine nostalgische Fahrt mit der historischen Tram nach Palma unternehmen.

„Espléndido“ bedeutet „herrlich“ – und genau das beschreibt dieses Refugium am Meer perfekt. Nur eine halbe Stunde von Palma entfernt, ist das Hotel Espléndido der perfekte Ort für alle Reisenden:innen, um den Frühling auf Mallorca zu begrüßen – stilvoll, sonnig und ganz entspannt.