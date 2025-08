Mafia: The Old Country kommt am 8. August 2025 mit starken PS5 Pro-Verbesserungen

Nur wenige Tage vor seiner Veröffentlichung hat Hangar 13 bestätigt, dass Mafia: The Old Country PS5 Pro-Verbesserungen haben wird.

Mehr zu Mafia: The Old Country

Obwohl es keine fortgeschrittenen grafischen Verbesserungen wie Raytracing bieten wird, werden PS5 Pro-Fans froh sein zu wissen, dass sie das Spiel mit einer viel höheren Leistung erleben können. Das ins Internet entwischte Erscheinungsdatum von Mafia: The Old Country, das letzten Monat auftauchte, war wie erwartet richtig, da das Spiel am 8. August 2025 auf Konsole und PC erscheinen wird. Wie auf X (ehemals Twitter) enthüllt, ist Mafia: The Old Country PS5 Pro-verbessert! Die Verbesserungen sind wie folgt:

Unterstützung für variable Bildwiederholfrequenz (VRR)

Unterstützung für 120-Hz-Displays

Höhere dynamische Auflösung sowohl im Qualitäts- als auch im Leistungsmodus

Es geht um das, was wir von den PS5 Pro-Verbesserungen erwartet haben, die im Allgemeinen in Form von Auflösungs- und Leistungssteigerungen kommen. Dennoch ist es schön, 120 Hz zusammen mit VRR zu haben, was das Gesamterlebnis viel flüssiger und hoffentlich viel besser als bei der Basiskonsole machen sollte. Holt ihr euch das Game?