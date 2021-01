Mad Catz R.A.T. DWS Gaming Maus angekündigt

Bei der R.A.T. DWS handelt es sich um eine der anpassbarsten kabellosen Gaming-Mäuse überhaupt. Ihre modularen Bauteile erleichtern die Steuerung in allen Spielen. Die Nutzung ist für jede Handgröße und jeden Griffstil bequem, dank austauschbarer Ablagen für die Handfläche und den kleinen Finger. Zusätzlich gewährleisten die Fingerstützen durch ihre rutschfeste Oberfläche auch nach mehreren Stunden noch ein zuverlässiges Handling. In der Mad Catz-Software kann man den insgesamt 14 Schaltern unterschiedliche Funktionen und Makros zuweisen und in 4 Profilen auf dem Onboard-Speicher sichern. Damit gehen auch komplexe Angriffskombinationen leicht von der Hand.

Zwei kabellose Anbindungsmöglichkeiten

Die R.A.T. DWS lässt sich auf zwei Arten kabellos mit dem PC verbinden: Per 2,4 GHz-Dongle oder per Bluetooth 5.0. Die 2,4 GHz-Anbindung ermöglicht schnelle Reaktionszeiten von 1ms, während die verzögerungsarme Bluetooth-Funktion den Stromverbrauch optimiert. So bietet eine einzelne AA-Batterie im Bluetooth-Modus bis zu 300 Stunden Laufzeit. Der verbaute Sensor PAW3335DB arbeitet mit einer Auflösung von 16.000 DPI. Diese gesteigerte Empfindlichkeit ermöglicht ein optimales Maß an Präzision.

Preis und Verfügbarkeit der Mad Catz R.A.T. DWS

Die Gaming-Maus wird ab Anfang Februar 2021 verfügbar sein. Je nach Region kann dies variieren. Wenn euch die Mad Catz Gaming Mäuse prinzipiell interessieren, so findet ihr hier unseren R.A.T. 6+ Testbericht bzw. R.A.T. 8+ Testbericht.