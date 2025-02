Macht Sinn: Sony bereitet ein Astro Bot-PS5-Bundle vor

Sony wird Berichten zufolge ein neues PS5-Bundle mit dem neuen de facto-Maskottchen Astro Bot veröffentlichen. Ein weiterer großer Meilenstein für Team Asobi!

Sony PS5 <3 Astro Bot

Dealabs-Autor Billbil-kun, der eine umfangreiche Erfolgsbilanz bei der korrekten Vorhersage von Spielen, Controllern und anderer Hardware noch vor ihrer jeweiligen Veröffentlichung hat, sagt, dass Sony sich darauf vorbereitet, das Hardware-Bundle in Nordamerika und Europa zu veröffentlichen. Laut billbil-kun würde das neue Bundle eine Standard-PS5-Konsole (mit einem Disk-Laufwerk) sowie einen Download-Code für Astro Bot enthalten. Es wird jedoch nicht erwartet, dass der spezielle DualSense-Controller des Spiels enthalten ist. Vielleicht erfahren wir ja bei der State of Play 2025 mehr?

Obwohl der Preis dieses Pakets derzeit unbekannt ist, wird prognostiziert, dass beim Start des Bundles eine Preisaktion angeboten wird, mit einem geschätzten Preis von 499,- Euro (ein Rabatt auf den Standardpreis von 549,- Euro für eine PS5 mit einem Festplattenlaufwerk). Der Insider gibt an, dass das genaue Erscheinungsdatum des Bundles derzeit ebenfalls noch nicht bekannt ist, aber sagt, dass es voraussichtlich um den 13. März herum sein wird. Astro Bot war der klare Höhepunkt der PlayStation-Veröffentlichungen im letzten Jahr und gewann den Game of the Year Award bei den Game Awards und den New York Game Awards.