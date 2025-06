Lush × Hello Kitty And Friends: Badebomben und Seife im Test

Wir bekamen von der Lush x Hello Kitty And Friends-Kollektion einiges zum Ausprobieren. Seid dabei, wie sich alles schlägt – ein Instagram-Reel gibt es obendrein!

Über Lush x Hello Kitty

Wir berichteten bereits über diese knallbunte Kooperation – und ja, manche Freundschaften sind einfach süß. Das gilt auch für die Kollektion namens Hello Kitty And Friends x Lush. Gemeinsam haben Lush und Sanrio die idealen Rezepte für ein paar richtig süße, handgefertigte Köstlichkeiten entwickelt. Besucht die Teeparty in die Badewanne mit einer limitierten Kollektion von frisch hergestellten Sprudlern, süßen Düften und vielem mehr. Dank Lush durften wir auch Hand anlegen, und zwar gleich bei vier Produkten: Lest hier unsere Eindrücke der Seife und Badebomben!

Friendship Cake – Seife

Ladet eure besten Freund*innen zu einer Teeparty ein und wascht euch vorher mit dieser speziellen Seife. Frisch von Hand hergestellt, wie eine echte Torte, ist dieses süße Stück mit Tangerine und Orange eine Köstlichkeit für die Haut und fast so gut wie Mamas Apfelkuchen. Der Duft ist herrlich, aber Murumuru-Butter und Bio-Agavensirup sind das Sahnehäubchen, das eure Haut weich pflegt und mit Feuchtigkeit versorgt. Damit habt ihr eine Torte, mit der du euch waschen könnt!

Dieses Törtchen ist nicht nur von Hand gemacht, sondern klarerweise auch für Hände gemacht. Der Orangen-Geruch ist anfangs intensiv, aber nicht aufdringlich, und bleibt dann auch eine Weile an euch haften. Selbst das Schaumverhalten ist beeindruckend: Eine minimale Berührung mit dem Törtchen reicht, um ordentlich loszulegen und auch hartnäckige Verunreinigungen an euren Händen zu entfernen. Dabei gibt es optisch einiges zu betrachten – je nachdem, welche Farbe ihr verwendet, ist da schön was los. Große Empfehlung!

Hello Kitty – Badebombe

Die zuckersüße Badebombe sprudelt nur so vor Energie. Kekse backen, Klavier spielen, Freund*innen finden – es ist nicht leicht, das süßeste Kultobjekt der Stadt zu sein! Nehmt euch eine Auszeit von eurer To-do-Liste in einem cremig-süßen Bad, gekrönt von einer Schleife aus Badeöl. Dann fühlt ihr euch gepflegt und verwöhnt, bis es Zeit für euer nächstes To-do wird. Möchte jemand Apfelkuchen?

Diese Badebombe, die so kultig ist wie Hello Kittys rotes Mascherl, hat es ganz schön in sich. Denn das Mascherl ist aus schmelzender Ilipebutter gemacht, damit eure Haut weich und geschmeidig bleibt. Das zahlt sich dann in eurer Badewanne gleich mehrfach aus: Lush hat hier eine Mischung aus Snow Fairy und Milky Bath kreiert, die für einen sauberen und süßen Duft sorgt. Vanille, Benzoe und Patchouli treffen aufeinander – da bleibt man gerne länger!

My Melody – Badebombe

Lush beschreibt die Geschichte hinter My Melody (hier geht’s zur Website) wie folgt: Mama hat My Melody alles übers Backen beigebracht, jetzt ist My Melody hier, um euch alles übers Baden beizubringen! Sie leiht euch ihre geliebte rosa Haube für eure Badewanne, dann badet ihr ganz fein in rosa Wasser. Dazu erschnuppert ihr den köstlichen Duft von American Cream, der euch an einen wolkigen Milchshake erinnert.

Herrliches Lavendelöl, Vanilleextrakt und Benzoe vereinigen sich hier zu einem olfaktorischen Erlebnis der Extraklasse. Als wärt ihr in einer Zuckerbäckerei – das war auch wohl der Sinn hinter My Melody! Mit dem Untertitel Pretty in pink verziert die Badebombe dann euer Badewasser mit verschiedenen Pink-Tönen, was unter dem Strich für Farb-Fans eine sehr tolle Wirkung hat. Viel Abwechslung dürft ihr euch nicht erwarten, aber dafür riecht alles gut.

Kuromi – Badebombe

Kuromi sieht wie üblich von außen taff aus, aber innen ist sie eine ganz Süße! Das zeigt auch die offizielle Produktseite – lasst sie in die Wanne gleiten, in der sich pinkes, nach Kirschen duftendes Wasser mit Regenbogen-Glitzereffekt verwirbelt. Was ist für euch drin? Maisstärke macht das Badewasser geschmeidig und pflegt gleichzeitig eure Haut, während Ylang Ylang eine berauschende, romantische Note hinzufügt, die den Geist beruhigt.

Das funktioniert in Kombination mit Mandel und Benzoe sehr gut, und als Badebombe macht das Produkt ebenfalls eine sehr gute Figur. Denn lasst ihr Kuromi in eure Badewanne gleiten, geht es los, und es verwirbelt sich lila-pinkes, nach Kirschen duftendes Wasser mit einem coolen Regenbogen-Glitzereffekt. Und wer länger badet, hat dann auch den guten Geruch an sich – ein wirklich angenehmer Nebeneffekt für eine solche Badebombe. Da hat man was davon!