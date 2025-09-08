Lush Halloween-Kollektion 2025: Das wird uns alles erwarten!

Halloween steht vor der Tür! Um die Vorfreude auf das gruseligste Fest des Jahres zu steigern, zeigt Lush, was kommt.

Über die Lush Haloween-Kollektion 2025

So bekommt ihr schon jetzt einen exklusiven Sneak Peek auf die Lush Halloween-Kollektion 2025. Freut euch auf beliebte Klassiker wie Lushs Badebombe Ghostie oder die im Dunkeln leuchtende Seife Ghost In The Dark – und entdeckt gleichzeitig viele schaurig-schöne Neuheiten, die euch in herbstliche Halloween-Stimmung versetzen. Taucht ein in die Welt von Lushs Pumpkin-(Spice)-Produkte und genießt ein wohlig-würziges Herbstgefühl.

Spielt wie die Badebombe Mad Scientist eine*n verrückte*n Professor*in und erschafft mit Lushs Badebomben-Köpfen und Schaumbad-Körpern eure ganz eigenen Bade-Monster. Gönnt euch ein ausgedehntes Hexenbad mit dem Katzen-Schaumbad Bewitched – und entspannt anschließend mit der passenden Sheet-Maske Witches Cat. Mehr Magie nötig? Weckt eure magischen Kräfte mit den Badebomben The Alchimist und The Magician – oder braut euch mit dem Pilz-Schaumbad Midnight Magic einen verwunschenen Trank für die Badewanne.

Produkte im Fokus

Lord Of Misrule, Badebombe

8,- Euro pro Stück

Der Lord of Misrule ist zurück! Genießt euer Bad mit dieser würzigen Kräutermischung aus dunklen Ölen von Patchouli aus Sumatra und schwarzem Pfeffer. Startet das Fest der Narren, enthüllt Lord of Misrule einen duftenden Schwung von süßem und berauschendem Vanille Extrakt.

Pumpkin Spice And Everything Nice, Schaumbad

10,- Euro pro Stück

Lagerfeuer wärmen, es gibt viele Kürbisse und die Blätter färben sich: Holt euch dieses Gefühl in die Wanne und genießt ein herbstliches Bad.

Ghostie, Badebombe

7,50 Euro pro Stück

Dieser kleine Geist mag unscheinbar wirken, aber sobald er auf das Wasser trifft, entfesselt er eine gespenstische Show. Zitronengras-, Zitronen- und Limettenöl verbinden sich auf magische Weise zu einem unwiderstehlich frischen Zitrusduft. Dabei fliegt Ghostie knisternd durchs Wasser und hinterlässt eine sprudelnde Regenbogenspur.

Witch’s Cat, Sheet Maske

14,- Euro pro Stück

Diese schwarze Katze bringt immer Glück: Einfach auflegen und den tiefen, holzigen Duft von Sandelholz mit kühlendem, feuchtigkeitsspendendem Irischem Moos genießen. Am besten kalt auf die frisch gereinigte Haut auflegen und 10 Minuten einwirken lassen.

The Alchemist, Badebombe

8,50 Euro pro Stück

Verzaubert euer Badewasser mit feinem Meersalz, Tangerine und Kurkuma in ein üppiges Lebenselixier.

Die Halloween-Kollektion ist ab sofort online und in allen Lush-Shops erhältlich.