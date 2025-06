Louis Vuitton präsentiert den Trophy Trunk Austrian Grand Prix 2025

Louis Vuitton, offizieller Partner der Formula 1®, freut sich, seinen elften maßgefertigten Trophy Trunk der Saison für den FORMULA 1® MSC CRUISES AUSTRIAN GRAND PRIX 2025 zu präsentieren, der vom 27. bis 29. Juni in Spielberg stattfindet. Die Kreation ehrt die majestätische Alpenlandschaft der Region, ihre Ingenieurskunst und die tiefe Leidenschaft für den Motorsport – und begleitet das Rennen auf dem legendären Red Bull Ring.

Im Jubiläumsjahr der Formula 1®, die 2025 ihr 75-jähriges Bestehen feiert, markiert das Rennen in Spielberg den elften Grand Prix der Saison – ein weiterer Höhepunkt in einer Reihe bedeutender Veranstaltungen. Louis Vuitton begleitet diese Reise der Champions und unterstreicht einmal mehr das Motto: „Victory Travels in Louis Vuitton.“ Das Louis Vuitton-Logo wird in dynamischen grafischen Formen auf der Streckenbeschilderung in Spielberg zu sehen sein und sich nahtlos in den ikonischen Stil der Strecke sowie das kulturell lebendige Umfeld einfügen.

Spielberg, eingebettet in die idyllische Landschaft der Steiermark, ist ein Ort, an dem Natur, Präzision und Leidenschaft aufeinandertreffen. Mit seiner traditionsreichen Motorsportgeschichte und beeindruckenden Szenerie bietet der Ort eine einzigartige Kulisse, in der sich Tradition und Höchstleistung vereinen. Diese besondere Atmosphäre spiegelt sich auch im Red Bull Ring wider, der erneut die besten Fahrer und Teams der Welt begrüßt – begleitet von Louis Vuittons Erbe aus Eleganz und Innovation.

Dieses Ereignis unterstreicht nicht nur die internationale Bedeutung der Region als Zentrum für Sport und Kultur, sondern zelebriert auch die fortwährende Verbindung zwischen Louis Vuitton und diesem alpinen Juwel – getragen von der gemeinsamen Leidenschaft für Exzellenz und Tradition.

Vereint durch den Anspruch an Mut, Kreativität und Innovation, überschreiten Louis Vuitton und die Formula 1® weiterhin die Grenzen ihrer jeweiligen Welten. Diese Partnerschaft spiegelt geteilte Werte wider – sowie das gemeinsame Streben nach dem Außergewöhnlichen – in einer Zeit, in der Mode, Kultur, Entertainment und Sport enger miteinander verschmelzen als je zuvor. Spielberg, mit seiner atemberaubenden Alpenkulisse und tief verwurzelten Motorsportleidenschaft, bildet die perfekte Bühne für diese einzigartige Allianz zwischen High Fashion und High Speed.

Vom Atelier bis zur Rennstrecke: Themen wie Teamgeist, Präzision und Innovationskraft verbinden die Welten von Mode und Motorsport – und verkörpern das übergeordnete Streben nach Exzellenz, das Louis Vuitton und die Formula 1® teilen. Ausdruck findet diese Verbindung im neuen Trophy Trunk, der mit dem ikonischen Monogram Canvas des Hauses überzogen ist und ein stilisiertes „V“ trägt – Symbol für Victory und Vuitton zugleich. Die Farben Rot und Weiß verweisen auf die österreichische Nationalflagge, während das klassische schwarz-weiße Damier-Muster an die berühmte Zielflagge erinnert. Wie alle maßgefertigten Stücke von Louis Vuitton wurde auch dieser Trophy Trunk im historischen Atelier des Hauses in Asnières, Frankreich, von Hand gefertigt.