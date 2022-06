Los geht’s mit dem diesjährigen Steam Summer Sale 2022

Alle Jahre wieder: Der Steam Summer Sale 2022 hat begonnen und verspricht, euch beim Geldausgeben ein bisschen Geld zu sparen.

Mehr zum Steam Summer Sale 2022

Wie üblich könnt ihr während des Sales (zur Website des Spaßes) Sammelkarten und Bastelabzeichen zum Spaß erwerben. Es gibt auch einen “zeitreisenden Trickbetrüger” namens Clorthax, der euch für mysteriöse Goodies oder zum Spaß ein paar Hinweise liefert: “Ich habe die zehn besten Spiele der Zukunft geklaut und bin über den Ozean der Zeit gereist, um sie Ihnen zu verkaufen. Exklusiv auf Steam! So weit, so gut! Leider kann ich Ihnen nicht einfach die Namen dieser fantastischen Spiele verraten oder wo genau Sie diese auf Steam finden. Wer will schon eine Paradoxie riskieren, die unsere Zeitachse zerstören und die Zukunft in einen lebensfeindlichen Albtraum verwandeln würde?

Stattdessen gebe ich Ihnen verschleierte Hinweise zu diesen Spielen. Das führt zwar auch zu kleinen Paradoxien, aber die verschlechtern unsere Zukunft nur unwesentlich. Und wen kratzt das schon, wenn ich dabei reich und berühmt werde?“ Jedenfalls sind wie üblich einige gute Angebote dabei, die etwa Sekiro: Shadows Die Twice umfassen, aber auch Die Sims 4, Forza Horizon 5, Sniper Elite 4, Ghostwire: Tokyo, Monster Hunter Rise, Dying Light 2, God of War, The Outer Worlds, Slay The Spire, aber auch Tiny Tina’s Wonderlands, Dragon’s Dogma, Deep Rock Galactic und mehr. Danke, lieber Steam Summer Sale 2022 – wer soll schon im Sommer rausgehen wollen?