Lizenznews: Kazé bringt How not to summon a Demon Lord Ω Staffel 2 noch 2022 auf DVD und Blu-ray

Gute Nachrichten für die Fans von How Not to Summon a Demon Lord – Kazé Deutschland sicherte sich die Rechte für How not to Summon a Demon Lord Ω Staffel 2 und wird diese noch 2022 auf DVD und Blu-ray veröffentlichen.

Darum geht’s in How NOT to Summon a Demon Lord Ω:

Noch immer ist unser Lieblings-Dämonenlord Diablo in der Welt des MMORPGs Cross Reverie gefangen – aber ganz im Ernst, soooo schlecht geht es ihm da nicht. Er ist in (unfreiwilliger) Begleitung zweier wundervoller Damen, hat ein paar Freunde gefunden, ist mächtig … Und rettet einfach mal kurzerhand eine Hohepriesterin der Kirche vor ein paar Auftragsmördern. Die wurden ausgerechnet von der Kirche selbst auf sie angesetzt, nachdem die Priesterin bei ihren Nachforschungen zu Korruption innerhalb der Kirche zu tief gebohrt hatte. Selbstverständlich lässt es sich Diablo auch nicht nehmen, sie weiterhin zu beschützen – doch dass sie Diablo als Gott bezeichnet, behagt ihm eher weniger. Denn nach ihrem Glauben darf nur Gott oder ihr zukünftiger Mann sie nackt sehen. Da Diablo aber bei der Rettungsaktion dummerweise ihre Unterwäsche gesehen hat und nicht einfach eine wildfremde Frauen heiraten möchte, ist er nun … Gott. Na, wenn das kein böses Erwachen gibt …