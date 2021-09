Schachnovelle: Literaturverfilmung läuft ab 24.9.2021 in den Österreichischen Kinos

Stefan Zweigs Schachnovelle wurde verfilmt und startet am 24.9.2021 in den österreichischen Kinos. Wir haben den Kurzinhalt, das Filmplakat sowie einen Trailer vor dem Kinostart für euch.

Worum geht’s?

Wien, 1938: Österreich wird vom Nazi-Regime besetzt. Kurz bevor der Anwalt Josef Bartok (Oliver Masucci) mit seiner Frau Anna (Birgit Minichmayr) in die USA fliehen kann, wird er verhaftet und in das Hotel Metropol, Hauptquartier der Gestapo, gebracht. Als Vermögensverwalter des Adels soll er dem dortigen Gestapo-Leiter Böhm Zugang zu Konten ermöglichen. Da Bartok sich weigert zu kooperieren, kommt er in Isolationshaft. Über Wochen und Monate bleibt Bartok standhaft, verzweifelt jedoch zusehends – bis er durch Zufall an ein Schachbuch gerät.