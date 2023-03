Limitierte Lush x Der Super Mario Bros. Film Kollektion angekündigt

Power-up your bathing: Lush bringt in Zusammenarbeit mit Nintendo + Illumination’s Der Super Mario Bros. Film eine limitierte Produktreihe auf den Markt. Die Kollaboration, von der bisher niemand wusste, dass wir sie brauchen. Das frische, Manufaktur-Kosmetikunternehmen Lush bringt im Vorfeld zur neuen, animierten Action-Komödie Der Super Mario Bros. Film von Nintendo + Illumination (ab 5. April in den Kinos) eine exklusive Produktkollektion auf den Markt, die einen Prinzessin Peach Body Spray, je ein Mario und Luigi Duschgel und eine einzigartige, geheimnisvolle Question Block Badebombe mit versteckten Power-Up Seifen umfasst!

Die exklusiv in den Lush Shops, in der Lush-App und online erhältliche Lush X Der Super Mario Bros. Film Kollektion gibt Fans die Möglichkeit, eine limitierte 8-teilige Produktreihe zu ergattern, die auf einigen der beliebtesten Figuren aus Der Super Mario Bros. Film basiert.

Auf welche Produkte der Lush X Der Super Mario Bros. Film Kollektion dürft ihr euch freuen?

Question Block Badebombe x Seife – 19,95 Euro pro Stück

Das erste, komplett neuartige Produkt dieser Art, ist die Question Block Badebombe mit einer versteckten, sammelbaren Power-Up Seife im Inneren, jede mit eigenem einzigartigen Duft und Farbe. Von verspielten Pilzen bis hin zum seltenen und exklusiven goldenen Stern gibt es sechs zur Auswahl! Mario Duschgel, Luigi Duschgel (10,95 Euro – 100g, 21,95 Euro – 250g, 35,95 – 500g)

Zwei neue Duschgele kommen in die Regale und versprechen, jedes Badezimmer zu verschönern: ein rotes, nostalgisches, nach Cola-Naschereien duftendes Mario Duschgel mit reinigendem Granatapfelsaft und ein fluoreszierendes, grünes Luigi-Duschgel, das nach frischem, purem Apfel und Rose Absolue duftet. Gold Coin Seife (8,50 Euro pro Stück)

Eine Gold CoinSeife mit dem Fan-Favoriten-Duft “Honey I Washed the Kids” reinigt selbst die fleißigsten Abenteurer*innen und zwei Duschjellies, die auf Prinzessin Peach und Bowser aus dem Film basieren, duften nach Pfirsich und Ananas sowie dem würzigen “Fireside”-Duft von Lush. Princess Peach Duschjelly (9,95 Euro – 100g, 16,95 Euro – 240g)

Bowser Duschjelly (9,95 Euro – 100g, 16,95 Euro – 240g)

Princess Peach Body Spray (40,00 Euro pro Stück)

Fans des Films können auch ihre eigenen geheimnisvollen Geschenkboxen (ab 5,00 Euro) zusammenstellen, indem sie ihre Lieblingsprodukte aus dem exklusiven Sortiment in die ikonische, gelbe Question Block Box verpacken.

“Wir sind begeistert von der Zusammenarbeit zwischen Lush und Der Super Mario Bros. Film”, sagt Stephanie Kraus, SVP Global Design and Product Development, Universal Products & Experiences. “Die Kollektion ist innovativ und kultig mit Überraschungs- und Vergnügungselementen, die vom Film inspiriert sind und wir können die Reaktion der Fans kaum erwarten.”