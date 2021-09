Life is Strange: Remastered Collection Release-Termin bekannt

Square Enix enthüllte nun endlich den Life is Strange: Remastered Collection Release-Termin. Demnach erscheint die Sammelbox, die euch Life is Strange (hier geht’s zu unserem Test)als auch Before the Storm (hier geht’s zu unseren Eindrücken) beschert, am 1. Februar 2022. In der Remastered Collection von Life is Strange könnt ihr erneut die Macht von Max’ Zeitfähigkeiten und Chloes Schlagfertigkeit erleben.

Features der Life is Strange Remastered Collection