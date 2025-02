Lies of P: Overture bekommt einen Story-Trailer spendiert

Publisher NEOWIZ und Entwickler Round8 Studio haben den Story-Trailer für Overture von Lies of P veröffentlicht, das diesen Sommer erscheinen soll.

Mehr zu Overture

Lies of P: Overture ist das dramatische Prequel zum gefeierten Souls-like-Action-Rollenspiel. Es entführt uns in die Stadt Krat in ihre letzten Tage der eindringlichen Belle Époque-Schönheit des späten 19. Jahrhunderts. Am Rande des Massakers folgen wir einem legendären Stalker – einem mysteriösen Führer – durch unerzählte Geschichten und erschreckende Geheimnisse. Als Geppettos tödliche Marionette reisen wir durch Krat und seine Umgebung, entdecksen versteckte Hintergrundgeschichten und stellen uns epischen Schlachten, die die Vergangenheit und Zukunft von Lies of P prägen. Im Schatten einer drohenden Tragödie ist es unsere Mission, die Vergangenheit zu erforschen und ihre dunklen Geheimnisse aufzudecken – heimgesucht von Überraschungen, Verlust und Rache. Die Entscheidungen, die wir treffen, ziehen sich durch die Vergangenheit und Gegenwart in der Welt von Lies of P, enthüllen verborgene Wahrheiten und hinterlassen bleibende Konsequenzen. Dabei geizt der vor kurzem angekündigte DLC nicht mit Anspielungen und jeder Menge Tiefgang.

Die Stadt Krat, einst Symbol der Belle Époque, steht nun als düsteres Palimpsest zwischen Eleganz und Ruinen. Ihre Architektur – opulente Villen, zerfallende Industrieareale, labyrinthische Katakomben – dient als Arena für Leas Rachefeldzug. Die Protagonistin, eine legendäre Stalkerin, navigiert durch temporale Schichten: In der Blütezeit Krats fließen Flüsse aus Quecksilber, während die postapokalyptische Ära von Gravitationsanomalien geprägt ist. Diese Chrono-Dynamik beeinflusst Kampf und Exploration, denn Gegner wie der „Chronophage Patriarch“ reagieren auf Zeitströme, und Rätsel erfordern phasenübergreifende Lösungen. Das Waffenarsenal kombiniert modulare Zerlegbarkeit (74 Varianten pro Hauptwaffe) mit experimentellen Legionärswaffen, die Raumzeit-Verzerrungen auslösen. Umgebungen werden zum strategischen Faktor: Marmorsäulen leiten Blitzattacken, korrodierte Maschinenwerke setzen ätzende Nebel frei. KI-Gegner adaptieren in Echtzeit 27 Kampfstile, während Bossdesigns philosophische Konzepte verkörpern – der „Entropische Choral“ etwa spiegelt Krats unaufhaltsamen Verfall. Lies of P ist jetzt für PC, Mac, PlayStation- und Xbox-Konsolen verfügbar.