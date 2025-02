Lies of P: Overture angekündigt: Endlich mehr Infos zum DLC

Lies of Ps erster großer DLC nach dem Start wurde kürzlich auf der Sony State of Play angekündigt. Er wird als Overture bezeichnet – was erwartet uns dabei?

Über Lies of P: Overture

Der DLC scheint Pinocchio in ein völlig neues Abenteuer voller Gefahren, Intrigen und raffinierter neuer Waffen zum Ausprobieren zu werfen. Lies of P Overture soll irgendwann in diesem Sommer erscheinen, obwohl noch kein genaues Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben wurde.

Ihr könnt euch den Trailer unten selbst ansehen! Es gibt auch viele coole neue Landschaften, die es wert sind, und auch süße Charaktere. Zudem gibt es auch eine schöne Katze, die ihr zwischendurch streicheln könnt, und auch ein paar schrecklich aussehende Feinde. Also alles beim Alten in Lies of P, nicht wahr? Hier das Video für euch: