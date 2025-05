Lies of P: Overture als Soulslike bekommt Schwierigkeitsoptionen?

Lies of P: Overture wird Schwierigkeitsoptionen einführen, um zu versuchen, die Anzahl der Spieler zu erhöhen, die das Spiel genießen können.

Zu Lies of P: Overture

Schwierigkeitsgradoptionen in Soulslikes sind selten, da die genre-definierenden Spiele von FromSoftware keine solchen Optionen bieten. Während ein Großteil der Community dies feiert und die Schwierigkeit dieser Spiele ein Teil des Grundes ist, warum sie eine solche Popularität genossen haben, haben einige argumentiert, dass ein Mangel an Schwierigkeitsgradoptionen potenzielle Spieler daran hindert, das Genre beziehungsweise die Spiele komplett durchspielen zu können. Jetzt hat Lies of P: Overture-Entwickler Neowiz angekündigt, dass er in seiner kommenden Erweiterung Optionen für den Schwierigkeitsgrad einführen wird.

„Wir wollten sicherstellen, dass ein breiteres Publikum von Spielern das Spiel spielen kann“, sagte Spieldirektor Jiwon Choi. Auf die Frage, ob diese Entscheidung auf der Grundlage des Feedbacks der Spieler getroffen wurde, antwortete er: „Auf jeden Fall haben wir viel Feedback von Kunden und von unseren Entwicklern. Wenn wir also Entwicklungsanpassungen vornehmen und diese Schwierigkeitsoptionen einführen, können wir die Erfahrung verschiedenen Arten von Spielern bieten. Das erweitert die Basis.“ Die neuen Schwierigkeitsgradoptionen „Butterfly’s Guidance“ und „Awakened Puppet“ werden in einem Patch hinzugefügt, der zusammen mit Lies of P: Overture veröffentlicht wird.