LEGO Voyagers: Koop-Spiel wie It Takes Two kommt demnächst

Annapurna Interactive hat angekündigt, dass LEGO Voyagers am 15. September 2025 auf PC und Switch erscheint.

Über LEGO Voyagers

Dabei handelt es sich um das Koop-Abenteuer für zwei Spieler von Light Box Studios, dem Entwickler von LEGO Builder’s Journey. Ursprünglich wurde der Titel auf dem Summer Game Fest Opening Night Live angekündigt und reiht sich nun nahtlos neben LEGO Party!, das Ende September erscheint, ein. Im Gegensatz dazu ist LEGO Voyagers jedoch ein kooperativer Physik-Plattformer, bei dem ihr gemeinsam lokal, online oder über einen Freundespass (wie Hazelights It Takes Two oder Split Fiction, nur eine Person benötigt eine Kopie des Spiels) zusammen spielen könnt.

Und das Spiel sieht aus wie eine echte Sammlung von Legosteinen, aber mit einer zusätzlichen Dosis Niedlichkeit. Auf der offiziellen Steam-Website findet ihr einen Überblick darüber, was wir von dem Spiel erwarten können. Kurz zusammengefasst: Von den Machern von LEGO Builder’s Journey kommt ein neues 2-Spieler-Koop-Abenteuer über Freundschaft und Spiel. Als zwei Freunde es sich zur Aufgabe machen, ein verlassenes Raumschiff zu retten, begeben sie sich auf eine Reise jenseits ihrer Träume und lernen den Wert der Freundschaft kennen.