LEGO Party! angekündigt, am 30. September 2025 ist es so weit

LEGO Party! bittet Super Mario Party Jamboree zur Seite und wird ab 30. September 2025 so richtig für Mehrspieler-Chaos im Brettspielformat sorgen.

Über LEGO Party!

Das Game erscheint für PC, PlayStation-, Xbox- und Nintendo Switch-Konsolen. Die Ankündigung erfolgt über einen Trailer, der das Veröffentlichungsdatum enthüllt, der mehr von den Minispielen, Anpassungsoptionen und anderen Funktionen hervorhebt. LEGO Party! wurde im vergangenen Juni im Rahmen des Summer Game Fest angekündigt. Es ist ein Mehrspieler-Spiel für vier Spieler, das sehr klar von der Mario Party-Serie inspiriert ist. Die Spieler ziehen abwechselnd um ein Brett herum und treten in Minispielen gegeneinander an. Die große Wendung ist natürlich, dass alles auf der Welt aus digitalen Legosteinen besteht. Das Spiel wird am 30. September gleichzeitig digital und physisch veröffentlicht.

Vorbestellungen sind ab sofort machbar und diejenigen, die sich anmelden, erhalten fünf exklusive Minifiguren im Spiel, mit denen sie spielen können, darunter einen Punkrock-Hai und einen Astronauten. Zusätzlich erhalten wir 10 % Rabatt auf den Preis, wenn wir es vorbestellen. LEGO Party! wird beim Start 60 Minispiele enthalten. Das entspricht der Anzahl von Games wie in Mario Party 4 und reicht daher für mehrere Abende problemlos aus. Die Preisfrage ist, ob das Spiel mit der etablierten Nintendo-Serie mithalten kann – erste Meinungen sehen Potenzial dafür. Ob das Game euch auch in Rage versetzen kann und Fehden zwischen Freunden auslöst? Das wissen wir ab Ende September, und hier ist mal der Trailer für euch: