LEGO Gruppe präsentiert das lang erwartete LEGO Icons Star Trek U.S.S. Enterprise NCC-1701-D™ Set
Mit dem neuen LEGO Icons Star Trek: U.S.S. Enterprise NCC-1701-D™ Set feiert die LEGO Gruppe das nächste Kapitel legendärer Sci-Fi-Geschichte. Mit diesem detailreich gestalteten Modell könnt ihr euch als Star-Trek- und LEGO Fans auf eine galaktische Mission voller Kreativität begeben und dabei eine beeindruckende Version des berühmten Sternenflotten-Raumschiffs erschaffen.
Das Set, bestehend aus 3.600 Teilen, überzeugt mit zahlreichen authentischen Details:
- Abnehmbare Kommandoscheibe: Ein zentrales Element, das die Hülle teilt.
- Sekundärer Rumpf und Warp-Gondeln: Mit roten und blauen Akzenten für ein realistisches Aussehen.
- Öffnender Shuttle-Hangar: Inklusive zweier Mini-Shuttlepods.
Die Crew ist vollständig: Neun Minifiguren
Neun detailreich gestaltete Minifiguren sind enthalten, die die Crew von „Star Trek: The Next Generation“ repräsentieren. Dazu gehören:
- Captain Jean-Luc Picard
- Commander William Riker
- Worf
- Data
- Dr. Beverly Crusher
- Geordi La Forge
- Deanna Troi
- Guinan
- Wesley Crusher
Jede Figur verfügt über charakteristische Accessoires wie Phaser, Tricorder, Teetasse, Trompete oder Datas Katze „Spot“.
Als stilvolles Dekorationsobjekt präsentiert sich das Modell auf einem schrägen Display-Stand mit Infotafel sowie einer Minifiguren-Base mit Star Trek: The Next Generation-Branding.
Launch-Event und exklusive Geschenke
Das Set erscheint pünktlich zum Start des LEGO Black Friday/Cyber Monday Events. Im Rahmen eines Livestreams gewähren LEGO Designer exklusive Einblicke in die Entstehung des Sets – mit einem Special-Auftritt von Schauspieler Jonathan Frakes („Commander Riker“), der zudem ein signiertes Exemplar verloste. Ihr konntet den Livestream verfolgen: Link zum LEGO YouTube Kanal.
Der LEGO Icons Star Trek: U.S.S. Enterprise NCC-1701-D™ ist ab dem 28. November 2025 auf LEGO.com/Star-Trek (Link zum Set auf LEGO.com) und in allen LEGO Stores erhältlich.
Ihr dürft euch auf ein besonderes Extra freuen: Käufer:innen, die das Set zwischen dem 28. November und dem 1. Dezember 2025 erwerben, erhalten zusätzlich den LEGO Icons Star Trek: Type-15 Shuttlepod™ als exklusives Geschenk (solange der Vorrat reicht).