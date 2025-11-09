LEGO Gruppe präsentiert das lang erwartete LEGO Icons Star Trek U.S.S. Enterprise NCC-1701-D™ Set

Mit dem neuen LEGO Icons Star Trek: U.S.S. Enterprise NCC-1701-D™ Set feiert die LEGO Gruppe das nächste Kapitel legendärer Sci-Fi-Geschichte. Mit diesem detailreich gestalteten Modell könnt ihr euch als Star-Trek- und LEGO Fans auf eine galaktische Mission voller Kreativität begeben und dabei eine beeindruckende Version des berühmten Sternenflotten-Raumschiffs erschaffen.

Das Set, bestehend aus 3.600 Teilen, überzeugt mit zahlreichen authentischen Details:

Abnehmbare Kommandoscheibe: Ein zentrales Element, das die Hülle teilt.

Sekundärer Rumpf und Warp-Gondeln: Mit roten und blauen Akzenten für ein realistisches Aussehen.

Öffnender Shuttle-Hangar: Inklusive zweier Mini-Shuttlepods.

Die Crew ist vollständig: Neun Minifiguren

Neun detailreich gestaltete Minifiguren sind enthalten, die die Crew von „Star Trek: The Next Generation“ repräsentieren. Dazu gehören:

Captain Jean-Luc Picard

Commander William Riker

Worf

Data

Dr. Beverly Crusher

Geordi La Forge

Deanna Troi

Guinan

Wesley Crusher

Jede Figur verfügt über charakteristische Accessoires wie Phaser, Tricorder, Teetasse, Trompete oder Datas Katze „Spot“.

Als stilvolles Dekorationsobjekt präsentiert sich das Modell auf einem schrägen Display-Stand mit Infotafel sowie einer Minifiguren-Base mit Star Trek: The Next Generation-Branding.

Launch-Event und exklusive Geschenke

Das Set erscheint pünktlich zum Start des LEGO Black Friday/Cyber Monday Events. Im Rahmen eines Livestreams gewähren LEGO Designer exklusive Einblicke in die Entstehung des Sets – mit einem Special-Auftritt von Schauspieler Jonathan Frakes („Commander Riker“), der zudem ein signiertes Exemplar verloste. Ihr konntet den Livestream verfolgen: Link zum LEGO YouTube Kanal.

Der LEGO Icons Star Trek: U.S.S. Enterprise NCC-1701-D™ ist ab dem 28. November 2025 auf LEGO.com/Star-Trek (Link zum Set auf LEGO.com) und in allen LEGO Stores erhältlich.

Ihr dürft euch auf ein besonderes Extra freuen: Käufer:innen, die das Set zwischen dem 28. November und dem 1. Dezember 2025 erwerben, erhalten zusätzlich den LEGO Icons Star Trek: Type-15 Shuttlepod™ als exklusives Geschenk (solange der Vorrat reicht).