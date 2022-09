Legends of Runeterra: Die neueste Erweiterung The Darkin Saga: Awakening wird brutal

Mit The Darkin Saga: Awakening kommt die aktuellste Erweiterung zum LoL-Ableger Legends of Runeterra. Einen Trailer gibt’s gleich hier!

Mehr zu The Darkin Saga: Awakening

The Darkin Saga: Awakening ist kostenlos zu spielen, ebenso wie der Rest von Legends of Runeterra. Ihr könnt bezahlen, um einen optionalen Battle Pass oder neue Corrupted Skins für Pantheon, Leona, Diana, Taric und Zoe erstehen. Die neueste Erweiterung führt mehrere neue Darkin ein, von denen wir noch nie gehört haben und von denen einige nur kurz in Kurzgeschichten oder anderen Lore-Schnipseln erschienen sind. Die Erweiterung stellt die Champions Kayn und Rhaast, Jax, Ornn, Master Yi und den ersten exklusiven Champion, Norra, vor. Hier ein Trailer: