Lebenszeichen von Marathon: Es gibt neue Beta-Tests

Fast vier Monate nach seiner Verzögerung in letzter Minute kehrt Bungies neuer Shooter Marathon zu geschlossenen Beta-Tests zurück.

Warten wie beim Marathon

Am Montag gab das Studio bekannt, dass es zwischen dem 22. und 27. Oktober einen neuen geschlossenen technischen Test für Marathon abhalten wird, wobei die Anmeldungen jetzt offen sind. Laut Bungie wurde der Test (unter strenger Geheimhaltung) entwickelt, um die Verbesserungen auszuprobieren, die seit dem Alpha des Spiels vorgenommen wurden, darunter drei neue Karten, fünf Läuferschalen, einen Annäherungs-Chat, ein neu abgestimmtes Kampftempo, eine Solo-Warteschlange, ein tieferes Umwelt-Storytelling und mehr. „Das heißt, der Technical Test Build ist in Arbeit und wird nur einen Teil dessen enthalten, was für die vollständige Veröffentlichung von Marathon geplant ist, der sich auf das frühe Spielererlebnis konzentriert“, hieß es.

Obwohl Spieler, die an dem geschlossenen Tech-Test teilnehmen, ihre Eindrücke nicht teilen dürfen, behauptet Bungie, dass es in den kommenden Monaten „ein öffentliches Update über die Entwicklung von Marathon teilen wird“. Die Veröffentlichung von Marathon war ursprünglich für den 23. September geplant, aber Bungie gab im Juni bekannt, dass es das Spiel offiziell verschoben habe, und behauptete, dass es mehr Zeit brauche, um das Spiel zu verfeinern und zu testen. Die Verzögerung folgte auf gemischtes Feedback von Spielern zu Alpha-Tests und einer erheblichen Kontroverse um gestohlene Kunstwerke, die in diesen Test-Builds gefunden wurden. Der Finanzvorstand von Sony hat seitdem gesagt, dass er erwartet, dass Marathon bis Ende März 2026 veröffentlicht wird.