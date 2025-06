Das Warten wird zum Marathon: Der Qualität wegen verschoben

Bungie hat seinen Shooter Marathon offiziell verschoben: Es braucht mehr Zeit, um das Spiel zu verfeinern und zu testen.

Warten auf Marathon

In einer Erklärung sagte das Destiny-Studio, dass es „mehr Zeit braucht, um Marathon in das Spiel zu verwandeln, das wirklich unsere Leidenschaft widerspiegelt“, und dass es die zusätzliche Entwicklungszeit nutzen wird, um „das Team zu befähigen, die intensive, hochate Spielerfahrung zu schaffen, um die dieses Game herum aufgebaut ist“. Die Verzögerung folgt auf gemischte Rückmeldungen von Spielern zu den jüngsten Alpha-Tests und einer erheblichen Kontroverse um gestohlene Kunstwerke, die in diesen Test-Builds gefunden wurden. Marathon sollte am 23. September für PlayStation 5, Xbox Series und PC erscheinen. Bungie hatte bestätigt, dass das Spiel ein „Premiumprodukt“ sein würde, obwohl das Studio noch keinen Preis bestätigt hat. „Durch jeden Kommentar und jede Echtzeit-Konversation in den sozialen Medien und Discord war Ihre Stimme stark und klar“, heißt es in der Erklärung.

„Wir haben uns das zu Herzen genommen und wissen, dass wir mehr Zeit brauchen, um Marathon in das Spiel zu verwandeln, das wirklich Ihre Leidenschaft widerspiegelt. Nach vielen Diskussionen in unserem Entwickler-Team haben wir beschlossen, die Veröffentlichung vom 23. September zu verschieben. Der Alpha-Test hat uns die Möglichkeit gegeben, das Spiel zu kalibrieren und auf das zu konzentrieren, was es einzigartig überzeugend macht – Überleben unter Druck, Geheimnis und Überleit an jeder Ecke, Raid-ähnliche Endspiel-Herausforderungen und Bungies genre-definierenden FPS-Kämpfen. „Wir nutzen diese Zeit, um das Team zu befähigen, die intensive Erfahrung mit hohen Einstreits zu schaffen, auf der ein Titel wie Marathon aufgebaut ist. Das bedeutet, die Beziehung zwischen den Entwicklern und den wichtigsten Stimmen des Spiels zu vertiefen: unseren Spielern.“ Na dann…