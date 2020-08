Leak: Alles über das kommende Sony Xperia 5 II

Dank Android Headlines wissen wir schon fast drei Wochen vor dem geplanten Release des Sony Xperia 5 II , was uns erwarten wird. Ganz so wie im Vorjahr ist auch diese Version eine kleinere Variante des großen Xperia 1 II . Natürlich soll damit auch ein niedrigerer Preis einhergehen, doch wie viel weniger der kleine Bruder kosten wird, ist noch nicht endgültig bekannt. Jedenfalls ist auch das neueste Smartphone aus dem Hause Sony ein supergroßes Gerät mit 21:9-Seitenverhältnis. Der OLED-Bildschirm soll 6,1 Zoll messen, Full HD+-Auflösung bieten und 120 Hz Bildschirmfrequenz unterstützen.

Das Sony Xperia 5 II soll erst am 17. September 2020 veröffentlicht werden. Dennoch haben findige Leute schon alle Infos zusammengetragen, lest hier mehr!

Genauso wurden die Kameras verbessert, die ähnlich wie beim großen Xperia 1 II in einer Dreierkombo auftreten. Sowohl Hauptkamera, Ultraweitwinkel- als auch Telefotokamera sollen mit jeweils 12 Megapixel auflösen. Einen Time of Flight-Sensor beziehungsweise LIDAR wird man auf dem Sony Xperia 5 II wohl nicht finden. Auch die restliche Technik klingt gut: Ein stärkerer Akku (fasst 4000 mAh), ein aktueller Snapdragon 865-Prozessor und 8 GB RAM runden die Sache gelungen ab. Eine Kopfhörerbuchse ist ebenso mit von der Partie wie 128 GB Speicherplatz, mit der Option, diesen durch eine microSD-Karte zu erweitern. Warten wir’s ab, was Sony tatsächlich am 17. September 2020 zeigen wird – bleiben wir gespannt!