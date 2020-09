Marvel’s Avengers BETA Review – Fan-Servicegame?!

Der sogenannte A-Day ist eigentlich ein Feiertag um die Siege der Avengers zu feiern. Bei den Feierlichkeiten, die sowohl den Prolog zu Marvel’s Avengers, als auch die erste spielbare Mission der Singleplayer-Kampagne darstellen, kommt es aber zum Fiasko. Taskmaster greift mit seinen Schergen an und verwandelt nicht nur die Golden Gate Bridge in ein Schlachtfeld, sondern sorgt auch für den Absturz des Helicarriers.

Avengers Assemble heißt es ab Freitag im Lizenz-Servicegame von Square Enix und Crystal Dynamics! Ob Marvels SuperheldInnen Team wohl so stark überzeugt wie einst Batman in der Arkham Reihe? Lest es in Max BETA Review

Hierbei findet Captain America den Tod und eine Giftgaswolke breitet sich über San Francisco aus die für Mutationen bei der Bevölkerung sorgt – sie werden zu sogenannten Inhumans. All diese Katastrophen, für die die Avengers verantwortlich gemacht werden, führen zum Zerfall der HeldInnentruppe. Eine der Inhumans und nebenbei das größte Avengers Fangirl, namentlich Kamalah Khan alias Ms. Marvel, ist sich aber sicher, dass die SuperheldInnen reingelegt wurden und will diese Verschwörung aufdecken und ihre StrippenzieherInnen stoppen.

Square Enix hat sich für den Action-Titel Marvel’s Avengers die Lizenz des Comicverlags gesichert. Somit erklärt sich auch, warum die HeldInnen nicht ihren jeweiligen Hollywood-SchauspielerInnen gleichen. Die Sprecher der englischen Originalversion, zu denen nicht nur Troy „Nathan Drake“ Baker (Bruce Banner/Hulk) und Nolan „Joel“ North (Tony Stark/Iron Man) zählen, leisten gute Arbeit und verleihen der interessanten Story mit toll gesprochenen Dialogen viel emotionalen Tiefgang.

Konfuse Klopperei

Doch schauen wir uns nun das Gameplay mal an. Ihr übernehmt in der erwähnten Prolog-Mission nach und nach die Rollen von Thor, Hulk, Iron Man und Black Widow. Dieses Durchwechseln beschränkt sich aber wohl auf dieses Level. Später seid ihr zwar auch mit einer HeldenInnenauswahl unterwegs, so ausgiebig wie im Intro wird aber vermutlich nicht mehr geswitcht.

Jede/r der HeldInnen bringt natürlich seinen/ihren eigenen Kampfstil mit sich, was sich auch auf die Arten, wie ausgewichen und gekontert wird, auswirkt. Während Thor Mjöllnir auf die GegnerInnen wirft, fliegt Tony Stark in seinem Iron-Man-Anzug durch die Lüfte und feuert mit seinen Repulsoren. Black Widow ist eine sehr agile Nahkämpferin, die auch mal ihre Pistolen sprechen lässt, Ms. Marvel verteilt mit ihren Gummifäusten ordentliche Backpfeifen und Hulk – naja – der smasht.

Es kracht also gewaltig. Auch hinsichtlich Effekten kann man diese Aussage über Marvel’s Avengers treffen. Allerorten explodiert, blitzt, funkelt und leuchtet es. Partikel und pompöse Präsentation immer und überall! Optisch lässt Marvel’s Avengers keine Wünsche offen. Technische Probleme gab es auf meinem PC kaum, außer einem Crash to Desktop. Aufgrund der optischen OIpulenz gab es gelegentliche Framerateeinbrüche, allerdings ist mein Testsystem auch schon fast vier Jahre alt und dennoch konnte ich großteils flüßig in 4K auf vollen Details zocken.

Leider muss ich aber sagen, dass diese Effekthascherei nur schwerlich über das etwas schwammige Kampfsystem hinwegtäuscht. Das hat mich trotz der Vielfalt an Attacken der HeldInnen in meiner Anspielsession am meisten gestört. Irgendwie ist mir das Trefferfeedback einfach zu wenig griffig, aber vielleicht legt sich das mit zunehmender Spieldauer, sobald man den Dreh raus hat. Zudem hat Marvel’s Avengers ein relativ komplexes Lootsystem. Dieses ist aber eher redundant. Zum einen sind die positiven Effekte der Items in der Beta eher klein und kaum spürbar, zum anderen sieht man keine optischen Veränderungen beim Anlegen der Ausrüstung. Wozu also das Ganze?

Daher weht also der Loot-System-Wind

Marvel’s Avengers bietet aber auch einen Koop-Modus für bis zu vier SpielerInnen. Am Wartable, den man im Helicarrier findet, kann man sich mit MitspielerInnen in einem von drei Multiplayer-Modi durch Wellen an A.I.M. SchergInnen prügeln. Als Belohnung winken dafür Verbesserungen des HeldInnen-Rosters, von denen ihr auch im Singleplayer profitiert. Beispielsweise könnt ihr eure Avengers mit neuem Loot ausstatten, Ressourcen zum Verbessern desselben grinden und diverse Cosmetics freischalten.

Die Missionen spielen auf der gesamten Welt, laufen aber immer nach demselben Muster ab. Dringe in ein Gebäude ein, halte einen Punkt und/oder zerstöre irgendwelche Forschungsserver. Ob das Langzeitmotivation bietet, ist fraglich. Blöd ist zudem, dass nicht mehrere Iron-Mans oder Hulks im selben Match spielen können, sprich dass man sich mit seinen MitspielerInnen absprechen muss, wer nun wen spielen darf – ist irgendwie wie in Kindertagen. Dabei wäre es angesichts eines Comic-Multiversums sogar absolut einleuchtend, wie mehrere gleiche HeldInnen im selben Match anwesend sind. Warum Marvel’s Avengers diese Option nicht bietet verstehe ich nicht.

Marvel’s Avengers ist grindig wie Destiny!

Der Multiplayer-Part von Marvel’s Avengers ist aber an und für sich eine sehr gute Erklärung für das eingebundene Loot-System. Meiner Meinung nach war das eine relativ unnötige Idee einen Multiplayerpart zu integrieren, aber von Seiten Square Enix aus gesehen auch eine sehr – vor allem wirtschaftlich – nachvollziehbare.