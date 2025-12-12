Lara Croft kehrt als Tomb Raider zurück, in Legacy of Atlantis und Catalyst

Gleich zwei Spiele kommen 2026 und 2027 auf uns zu, das wird Tomb Raider-Fans sicherlich erfreuen. Was erwartet uns dabei genau?

Mehr zu den Tomb Raider-Games

Das letzte Hauptspiel der Serie war Shadow of the Tomb Raider aus dem Jahr 2018, und nachdem sie ein paar Jahre im Videospiel-Fegefeuer verbracht hat, kommt Lara Croft in zwei neuen Spielen zurück. Bei den Game Awards 2025 gab Amazon Game Studios bekannt, dass Tomb Raider: Legacy of Atlantis eines der frühen Abenteuer der Heldin im Jahr 2026 neu erfinden wird, und Tomb Raider: Catalyst wird die Serie im Jahr 2027 fortsetzen. Catalyst wird von Crystal Dynamics entwickelt und folgt Lara durch Nordindien „im Zuge einer mythischen Katastrophe“, während sie mit anderen Schatzjägern konkurriert. Legacy of Atlantis, entwickelt von Crystal Dynamics und Flying Wild Hog, interpretiert das allererste Spiel in Unreal Engine 5 neu. Und ja, es sieht so aus, als ob Dinosaurier dabei sein werden.

Ein neues Tomb Raider ist offiziell seit mindestens 2022 in Arbeit, als Amazon ankündigte, dass es das nächste Spiel der Serie veröffentlichen würde. Amazon teilte mit, dass Phoebe Waller-Bridge von Fleabag im Mai 2024 eine Fernsehadaption von Tomb Raider entwickeln würde. Sophie Turner, die vor allem für ihre Rolle als Sansa Stark in HBOs Game of Thrones bekannt ist, wurde im September 2025 als Lara Croft besetzt. Mit einer Show und einem Spiel in Arbeit scheint Amazon eindeutig daran interessiert zu sein, Tomb Raider nach dem Erfolg von Fallout zu seinem nächsten großen Crossover-Hit zu machen. Tomb Raider: Legacy of Atlantis wird 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC veröffentlicht. 2027 folgt dann das neue Tomb Raider: Catalyst, wohl auf den selben Plattformen.