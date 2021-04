Langer Gameplay-Trailer für Ratchet & Clank: Rift Apart (PS5) gezeigt

Sony und Insomniac Games zeigten einen Ratchet & Clank: Rift Apart -Trailer, der ganze 16 Minuten lang ist. Lest hier mehr über den Titel! Hier gleich der Trailer für euch:

Für einen Teil des Videos durchquert der Ratchet eine neue Stadt namens Nefarious City. Man sieht das typische Ratchet & Clank-Gameplay mit 3D-Plattform-Elementen und Kisten. Diese lassen sich für Schrauben zerschlagen, und es gibt auch neue Moves, um euch zusätzliche Mobilität zu bieten. Es gibt Sprintmanöver und das allseits beliebte Wallrunning, und ihr dürft euch in Portale einhaken, damit ihr binnen Sekunden von Ort zu Ort reisen könnt. Ein weiterer Teil des Videos spielte Rivet, die in einer anderen Dimension lebt als Ratchet und Clank.

Sie wird von Jennifer Hale gesprochen, bekannt für ihre Rollen in Mass Effect, Halo, Overwatch und mehr. Wie Returnal nutzt Rift Apart die adaptiven Auslöser des DualSense, um verschiedene Aktionen für eure Geschütze anzubieten, je nachdem, wie weit ihr den Abzug betätigt. Sony zeigte auch einige neue Waffen, wie die Splitterbombe, die granatenartige Bomben auf entgegenkommende Bösewichte abfeuerte. Das Spiel sieht wirklich toll aus, und zum Glück müssen wir nicht lange warten, um es zu spielen – Rift Apart wird am 11. Juni erscheinen. Was haltet ihr von dem PS5-exklusiven Game?