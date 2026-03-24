KUXIU X55 Turbo: Günstiger, aber genauso praktisch

Dabei handelt es sich um ein Ladegerät, das sich selbst als der erschwinglichere Bruder eines deutlich teureren Premiummodells vermarktet. Die offizielle Website des Produkts besticht dabei durch eine kernige Aussage: Hier soll es um Maximum an Funktion bei Minimum an Kosten gehen. Der Hersteller ist stolz darauf, dass diese Ladestation mit Qi2.2-Zertifizierung die gleiche beeindruckende Schnellladeleistung von 25 Watt für iPhones bietet wie deutlich teurere Konkurrenzprodukte, dabei aber aus einem hochgradigen Kunststoff gefertigt ist, der gleichzeitig äußerst robust wirkt. Was KUXIU auch noch besonders hervorhebt: Die Fähigkeit, das iPhone dank MagSafe im Querformat laden zu können und damit den iOS StandBy-Modus auszulösen, sowie die praktische Flat-Lay-Funktionalität, bei der man die Station komplett flach ausrichten kann. Also eine ideale Reiselösung, und wie das Ganze live aussieht, sehen wir uns am besten gleich beim Unboxing-Video an!

Der erste Eindruck

Bevor wir uns in die verschiedenen Anwendungsszenarien begeben, lohnt es sich, die ersten Sekunden der Inbetriebnahme genauer zu betrachten. Die X55 Turbo-Station kommt in einem praktischen Transportetui, einem Stoffbeutel in gedecktem Grau, der gut verarbeitet wirkt. Ein Netzteil mit 45 Watt sowie ein USB-C-Kabel sind ebenfalls vorhanden, und mehr braucht es in Wahrheit auch gar nicht. Man packt die Station aus, und hier zeigt sich bereits, worum es bei diesem Produkt geht: minimalistische Pragmatik. Der Kunststoff wirkt hochwertig genug, um nicht billig zu wirken, fühlt sich aber anders an als die Aluminiumlegierung eines X40 des Herstellers. Das macht das Gerät insgesamt leichter und es fühlt sich etwas weniger kalt in der Hand an. Euer kompatibles iPhone mit MagSafe (alles seit der iPhone 12-Reihe, abgesehen vom 16e) wird auf die obere Fläche gelegt, eine Apple Watch auf den mittleren Aufnehmer, AirPods auf die untere Qi-Fläche. Alles sitzt präzise, alles lädt von Anfang an tadellos.

In der Praxis

Tut die KUXIU X55 Turbo-Station das, was sie soll? Absolut. Im Test mit einem iPhone 16 schafften wir eine Aufladung von Null auf 50 Prozent in etwa 30 Minuten, was dem Qi2.2-Standard entspricht. Die Apple Watch Series 10 lädt mit ihren 5 Watt zuverlässig auf, und unsere AirPods Pro 2 ebenfalls. Das funktioniert auf Anhieb, und dabei bleibt das Ladegerät auch völlig leise. Anders als bei einem Premium-Gerät von Belkin etwa, das mit einem Lüfter daherkommt, könnt ihr euch darauf verlassen, dass auch in der Nacht kein zusätzliches Geräusch neben dem Bett produziert wird. Auch die Wärmeentwicklung ist minimal und bleibt laut Herstellerangaben unter 40 Grad Celsius, was sich in der Praxis auch bestätigt: Das Gerät wird höchstens lauwarm, nie heiß.

Das faltbare Design ist nicht nur praktisch beim Transport, sondern auch ein echtes Highlight bei der Nutzung daheim. Wir können das Gerät in verschiedenen Winkeln aufstellen. Das macht das Produkt geeignet für jede Situation, etwa für den Schreibtisch, für den Nachttisch und sogar für Videokonferenzen. Die Stabilität ist beeindruckend: Auch wenn wir das Gerät in verschiedenen Positionen nutzen, wackelt nichts, rutscht nichts weg. Das liegt am intelligenten Scharnierdesign und an der hochwertigen Verarbeitungsqualität, die für die nötige Standsicherheit sorgt. Auch unter Last, wenn also alle drei Geräte gleichzeitig laden, bleibt das Gerät ruhig und sicher stehen. Zudem hat alles Platz in dem Reise-Etui, das ist echt durchdacht!

Was aufgefallen ist

Die großen Highlights des Produktes liegen in seiner praktischen Flexibilität begründet. Dieses Gerät kann sowohl im aufgeklappten Modus als auch flach auf dem Schreibtisch liegen gelassen werden. Das ist eine bewusste Design-Entscheidung, die das Produkt flexibler als andere macht. Wer sein iPhone im Querformat laden möchte, um den StandBy-Modus zu nutzen (eine Art digitale Bilderrahmen-Funktion), kann genau das tun. Dann ist da noch die Reisetauglichkeit: Mit 150 Gramm ist die Station leicht genug, um in jeden größeren Rucksack zu passen, und mit Abmessungen von 68 x 68 x 32,5 Millimetern im gefalteten Zustand passt sie auch in viele Taschen. Das Transportetui trägt zusätzlich dazu bei, dass ihr jederzeit alles beisammen habt, das ist echt praktisch! Klar: Das Single-Kabel-Setup bedeutet obendrein, dass man zuhause und unterwegs wirklich nur einen Stromanschluss-Punkt belegt. Derzeit gibt es das Gerät in Schwarz und in Orange (vom iPhone 17 Pro bekannt) zu erstehen.

KUXIU X55 Turbo: Die Technik

Die KUXIU X55 Turbo-Station bietet 25 Watt Ladegeschwindigkeit für kompatible iPhones ab iPhone 16, 15 Watt für ältere Modelle (iPhone 12-15), 5 Watt für Apple Watch und nochmal 5 Watt für Qi-fähige AirPods. Das Gerät wiegt 150 Gramm, die Abmessungen betragen gefaltet 68 x 68 x 32,5 Millimeter. Die Eingangsspannung liegt bei 9V/3A, 12V/3A oder 15V/3A, wobei KUXIU ein 45 Watt-Netzteil beilegt. Das Material ist, wie erwähnt, hochwertiger Kunststoff statt Aluminium. Das Qi2.2-Zertifikat sichert ab, dass die Ladetechnik standardisiert und sicher ist. Bemerkenswert: Das Gerät wird mit Qi2.2 zertifiziert ausgeliefert, das bedeutet, dass es auch mit zukünftigen iOS-Updates (wie iOS 26, das gerade Qi2.2 für iPhone 16 und später freigeschaltet hat) vollständig kompatibel bleibt und keine zusätzlichen Kabel oder Adapter erforderlich sind. So ein Standard ist etwas Schönes, nicht wahr?