KUXIU X40 Turbo: Reise-Ladelösung mit dem gewissen Turbo

Der KUXIU X40 Turbo präsentiert sich als clevere Antwort auf ein echtes Problem unserer Zeit: Wie lädt man sein komplettes Apple-Setup möglichst rasch auf?

Zum KUXIU X40 Turbo

Der KUXIU X40 Turbo ist ein 3-in-1 Ladeständer mit MagSafe und Qi2.2-Zertifizierung, der speziell für Apple-Geräte entwickelt wurde. Das Unternehmen bewirbt das Produkt auf der offiziellen Website als eine kompakte, leichte und reisefreundliche Ladelösung, die aus einer Aluminiumlegierung gefertigt ist und mittels CNC-Maschinen präzise verarbeitet wird. Der Hersteller ist besonders stolz auf drei Punkte: erstens die revolutionäre 25-Watt-Ladeleistung für kompatible iPhones (iPhone 16-Serie und neuer), zweitens das faltbare Design, das in etwa 25 Prozent kleiner ausfällt als noch beim Vorgänger, und drittens die Fähigkeit, alle drei Geräte – iPhone, Apple Watch und AirPods – simultan und ohne Kompromiss zu laden.

Das gelingt durch eine intelligente Stromverteilungstechnologie, die die verfügbare Leistung intelligent auf die angeschlossenen Geräte verteilt: 25 W für das iPhone, je 5 W für Apple Watch und AirPods. Ein weiterer Stolz des Herstellers ist die Qi2.2-Zertifizierung, die bedeutet, dass das Gerät den neuesten Apple-Standards entspricht und auch kompatibel mit Android-Geräten ist, die ebenfalls Qi2.2 unterstützen. Das Gerät unterstützt alle iPhone-Modelle ab der Serie 12 (mit Ausnahme des iPhone 16e), alle modernen Apple Watches von Series 2 bis Series 11 sowie verschiedene AirPods-Varianten mit kabellosem Ladeetui. Der Fokus liegt auf Funktionalität und kompakten Abmessungen – nicht auf übertriebener Ästhetik. Sehr cool!

Auspacken, hinstellen, laden

Das Gerät kommt in einer hochwertigen Schachtel an, und schon bei der Öffnung wird klar: Hier hat man eine Premium-Lösung vor sich. Das Ladegestell selbst ist zunächst zusammengeklappt wie ein Büchlein und nimmt entsprechend wenig Platz ein – ein Detail, das bemerkenswert ist, denn es ermöglicht den richtig hohen Reisekomfort dieses Produkts. Der Lieferumfang ist vollständig: das Ladegestell selbst, ein hochwertiges USB-C-zu-USB-C-Kabel, ein Stromanschluss-Adapter (automatisch auf die Region eures Kaufs abgestimmt), eine sorgfältig verarbeitete Aufbewahrungstasche aus grauem Leinenstoff und natürlich eine Benutzeranleitung. Besonders erwähnenswert ist die Aufbewahrungstasche, denn sie ist nicht einfach eine flache Plastiktasche, sondern ein hochwertiges Etui mit Reißverschluss, das alle Komponenten sicher verwahrt und selbst bei häufigen Transporten keinen Verschleiß zeigt. Sie kennen wir schon von den Vorgängermodellen, KUXIU sammelt hier Pluspunkte.

Das Gerät wird ganz einfach auseinandergeklappt – nicht anders, als würdet ihr ein Buch öffnen. Dabei entfalten sich alle drei Ladeflächen eigenständig in ihre Position, und das Ganze wirkt handwerklich so sauber und präzise, dass der Preis von 69,95 Euro (UVP sind 87,95 Euro) gerechtfertigt scheint. Wer das Gerät das erste Mal in den Händen hält, bemerkt sofort das überraschende Gewicht von 148,2 Gramm: Das klingt nach wenig, fühlt sich aber nach hochwertiger Verarbeitung an. Die Aluminiumoberfläche ist sandgestrahlt und eloxiert, was ihr ein edles, zeitloses Aussehen verleiht. Alle Kanten sind abgerundet, aber nicht aggressiv – sie schmeicheln der Hand, ohne langweilig zu wirken. Die Inbetriebnahme ist so trivial wie nur möglich: Gerät aufstellen, Kabel anschließen, fertig. Es gibt keine lästigen Schalter, keine Software-Installation, keine Bluetooth-Pairing-Prozesse. Wir stecken einfach den USB-C-Stecker in den Adapter, schließen das Kabel an und alles wird sofort erkannt und lädt los.

Der Turbo im Alltag

Im Alltag zeigt sich der KUXIU X40 Turbo als äußerst zuverlässiger Begleiter. Während unserer Tests haben wir das Gerät intensiv genutzt und es gab nicht einen einzigen Moment, in dem es nicht tat, was es sollte. Das ist nicht selbstverständlich, denn bei dreigeteilten Ladestationen kommt es häufig vor, dass die Qi-Fläche für die AirPods etwas zickig wird und nur dann lädt, wenn die AirPods-Hülle exakt an der richtigen Stelle positioniert ist. Bei diesem Produkt funktioniert das aber überraschend zuverlässig, selbst wenn man die AirPods-Hülle weniger präzise platziert. Das iPhone haftet magnetisch so sauber, dass man es mit einer Hand abnehmen kann – es gibt kein Festkleben, sondern nur einen sanften magnetischen Halt, der sich natürlich anfühlt. Die Ladeleistung ist phänomenal. Ein iPhone 16 Max erreicht 50 Prozent Ladung in knapp über einer halbe Stunde – das ist die höchste verfügbare Wireless-Charging-Geschwindigkeit für iPhones überhaupt. Aber hier ist wichtig zu verstehen: Das funktioniert nur mit iPhone 16 und neueren Modellen, die die Qi2.2-Standard unterstützen. Mit älteren iPhones fällt die Ladegeschwindigkeit auf 15 W zurück, was immer noch großartig ist, aber eben nicht das absolute Maximum.

In der Praxis merkt man von dieser Differenz aber wenig, da ohnehin die meisten ihr iPhone über Nacht laden. Die Apple Watch wird zügig vollgeladen, und die AirPods-Hülle ist im Handumdrehen bereit für den nächsten Einsatz. Besonders beeindruckend ist, dass das Gerät während all dieser Aktivität absolut ruhig bleibt – keine Lüfter, keine Vibrationen, keine Geräuschentwicklung. Auch die Wärmeentwicklung ist minimal und bleibt laut Herstellerangaben unter 40 Grad Celsius, was sich in der Praxis auch bestätigt: Das Gerät wird höchstens lauwarm, nie heiß. Das faltbare Design ist nicht nur praktisch beim Transport, sondern auch ein echtes Highlight bei der Nutzung daheim. Wir können das Gerät in verschiedenen Winkeln aufstellen – für den Schreibtisch, für den Nachttisch, sogar für Videokonferenzen. Die Stabilität ist beeindruckend: Auch wenn wir das Gerät in verschiedenen Positionen nutzen, wackelt nichts, rutscht nichts weg. Das liegt am intelligenten Scharnierdesign und am Gewicht der Aluminiumlegierung, die für die nötige Standsicherheit sorgt. Auch unter Last – wenn also alle drei Geräte gleichzeitig laden – bleibt das Gerät ruhig und sicher stehen. Zudem hat alles Platz in dem Reise-Etui, das ist echt durchdacht!

Was aufgefallen ist

Ein wichtiges Detail ist die Tatsache, dass die höchste Ladegeschwindigkeit von 25 W nur mit iPhone 16 und neueren Modellen möglich ist. Mit älteren iPhones funktioniert das Gerät zwar immer noch großartig (mit 15W), aber wir erhalten nicht die vollständige Leistung. Das ist aber eher eine Limitation der älteren iPhones als eine Schwäche des Geräts. Positiv hervorzuheben ist, dass das Gerät auch mit dickeren MagSafe-kompatiblen Hüllen perfekt funktioniert – das Magnetfeld ist stark genug (16 N52-Magnete), um auch das zusätzliche Gewicht einer Hülle problemlos zu halten. Einige dickere Fälle könnten die Ladeeffizienz minimal reduzieren, aber in der Praxis ist das völlig irrelevant.

KUXIU gibt an, dass das Scharnierdesign für bis zu 200.000 Faltungen getestet wurde – das entspricht etwa 25 Jahren Nutzung, wenn wir das Gerät täglich zweimal zusammen- und auseinanderklappen. Das gibt Vertrauen, dass das Gerät nicht nach wenigen Monaten der täglichen Nutzung zusammenbricht. Als Reiselösung ist das ohnehin perfekt, und selbst im täglichen Gebrauch werden wir hier nie an eine Grenze stoßen. Auch die Sensoren und die Ladeflächen scheinen extrem robust zu sein – beim Test gab es nicht einen einzigen Fehler in der Erkennung von Geräten oder Ladeausfällen. Ihr könnt das Produkt auch auf Amazon erstehen und auf der offiziellen Website mit dem Code kuxiuglobal 10 % sparen.

KUXIU X40 Turbo: Die Technik

Das Gerät misst kompakte 64 x 64 x 18 Millimeter und wiegt nur 148,2 Gramm. Die Material-Zusammensetzung ist reine Aluminiumlegierung mit sandgestrahlter und eloxierter Oberfläche. Der Stromanschluss erfolgt über USB-C, wobei der Hersteller die Verwendung eines 35-Watt-oder-höher-PD-Laders empfiehlt. Die Ausgabeleistung ist stufig abgestuft: 25 W für das iPhone (bei Qi2.2-kompatiblen Modellen), 15 W für ältere iPhones, jeweils 5 W für Apple Watch und AirPods. Das Gerät ist nach dem Qi2.2-Standard CE- und FCC-zertifiziert. Die Kompatibilität ist umfangreich: Das Gerät funktioniert mit allen iPhones ab Series 12 (außer iPhone 16e), mit Apple Watch Series 2 bis 11 (inklusive Ultra-Varianten und SE). Der MagSafe-Standard ist Gold wert!

Dazu gesellen sich verschiedene AirPods-Modelle mit Wireless-Charging-Case (AirPods Pro, Pro 2, Pro 3, AirPods 3 mit MagSafe Case, AirPods 4 mit ANC, AirPods 2 mit Wireless Case). Auch andere Qi-fähige Wireless-Kopfhörer funktionieren auf der Qi-Ladefläche. Das Scharnier-System wurde für bis zu 200.000 Öffnungs- und Schließvorgänge getestet, und alle Berührungspunkte haben Gummiauflagen, um Kratzer zu vermeiden. Die Magnete sind 16 N52-Neodym-Magnete, ein hochperformantes Material, das nicht nur extrem stark ist, sondern auch über Jahrzehnte seine Magnetkraft behält. Das Stromanschluss-Kabel ist 1 Meter lang und macht von hochwertigen Kupferkomponenten Gebrauch mit geflochtener Nylonmantel für Extra-Haltbarkeit.