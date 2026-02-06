Kultstatus trifft Innovation: Warum ihr mit Scout das Original für eure Abenteuer neu entdeckt

Was früher Kult war, ist heute smarter denn je. Mit dem Markenversprechen „Das Original. Neu gedacht für die Abenteurer von heute“ zeigt der Schulranzenhersteller Scout, wie Heritage und Innovation zusammenpassen: vertraute Qualität, modern interpretiert. Moderne Designs, nachhaltige Materialien und ergonomische, durchdachte Details machen die aktuellen Schulranzen-Modelle zu Lieblingsbegleitern – entwickelt für Schulabenteuer und Familienalltag.

Jedes Kind ist anders – mit der neuen Scout-Kollektion findet jeder seinen passenden Begleiter für die Grundschule. Der Scout Neo Schulranzen ist ein kompakter Allrounder mit klarer Form und übersichtlicher Aufteilung – nahezu für jeden Kinderrücken passend. Der Scout Alpha zeigt sich als sportlicher, softer Schulrucksack – perfekt für aktive Entdecker. Für zierliche Kinder ergänzt der Scout Micro Schulranzen die Kollektion: Mit einem innovativen, durchdachten Korpus unterstützt der Scout Micro eine rückennahe Gewichtsverteilung.

Alle Scout Schulranzen-Modelle wachsen durch ein höhenverstellbares Tragegurtsystem individuell mit dem Kind mit und tragen für ihre ergonomischen Eigenschaften das Gütesiegel der Aktion Gesunder Rücken e.V.. Alle Schulranzen werden zudem aus recyceltem Polyester gefertigt, sind frei von PFC und PFAS – für nachhaltige Qualität, die den Grundschulalltag mitmacht. Designs, die Kinder lieben, mit vielfältigen, bunten Motiven, wie Pony Love mit Einhörnern, Florida Sunset mit trendigen Flamingos, Offroad mit schnellen Autos oder Danger Dino mit wilden Urzeitgiganten. Damit Kinder nicht nur stylisch, sondern auch sicher unterwegs sind, setzen die Modelle der Basic-Kollektion zusätzlich auf fluoreszierende Neon-Warnflächen und retroreflektierende Elemente, die für Sichtbarkeit im Straßenverkehr sorgen.

Mit den magnetischen Funny Snaps Move können Kinder ihren Scout immer wieder neugestalten – ganz nach Lust, Laune und Lieblingsmotiv. Für alle, die es gerne auffällig mögen, bietet die Scout Exklusiv-Kollektion echte Hingucker mit Sicherheitsextra: LED-Modelle mit sieben blinkenden Lichtern, Safety Light mit blinkenden Lichtleitern und Superflash Extreme mit besonders viel Reflexmaterial. So bleiben Kinder im Straßenverkehr sichtbar – und ihr Scout wird zum leuchtenden Statement.