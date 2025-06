KRAFTON kommt auf die gamescom 2025: Das wird gezeigt

KRAFTON, Inc. kündigt seine Teilnahme an der gamescom 2025 an, dem weltweit größten Gaming-Event.

Mehr zu KRAFTONs Titeln

Vom 20. bis 24. August wird KRAFTON in Köln einen Stand im Consumer-Bereich betreiben und dabei drei Titel ins Rampenlicht rücken: das Lebenssimulationsspiel inZOI, den Taktik-Shooter PUBG: BLINDSPOT und das Battle-Royale-Spiel PUBG: BATTLEGROUNDS.

Nach den Teilnahmen in den Jahren 2022 und 2024 ist dies bereits das dritte Jahr, in dem KRAFTON auf der gamescom vertreten ist. Auf der Messe könnt ihr euch auf spielbare Demos und eine Vielzahl interaktiver Programme rund um die vorgestellten Titel freuen.

inZOI: Erster Blick auf Cahaya-DLC

inZOI, das im März 2025 im Early Access auf Steam veröffentlicht wurde, überschritt bereits in der ersten Woche die Marke von einer Million verkauften Einheiten. Auf der gamescom wird das Spiel seinen ersten DLC mit dem Titel Cahaya vorstellen. Inspiriert vom Inselleben Südostasiens ist Cahaya die dritte Karte in inZOI, nach Dowon und Bliss Bay (wir berichteten). Wir können eine doppelte Inselwelt erkunden, mit Möglichkeiten zur Selbstversorgung wie Landwirtschaft und Fischfang auf der Hauptinsel sowie Angeboten zur Erholung und Freizeitgestaltung auf der Resort-Insel.

Taktische Gefechte mit PUBG: BLINDSPOT

Mit seinem Debüt auf der gamescom präsentiert sich PUBG: BLINDSPOT als team-basierter 5v5-Top-Down-Shooter, der rasantes Gunplay mit strategischen Spielelementen verbindet. Wir können die einzigartigen Waffen und Gadgets der einzelnen Charaktere nutzen, um eine Vielzahl an Teamtaktiken umzusetzen. Das Spiel erregte globale Aufmerksamkeit, nachdem die Demo im Rahmen des Steam Next Fest im Februar 2025 vorgestellt wurde.

8 Jahre PUBG: BATTLEGROUNDS

PUBG: BATTLEGROUNDS, das erstmals 2017 im Early Access auf Steam veröffentlicht wurde, entwickelte sich rasch zu einem globalen Phänomen und erreichte einen Allzeit-Höchststand von 3,25 Millionen gleichzeitig aktiven Accounts auf Steam. In diesem Jahr feiert das Spiel sein achtjähriges Jubiläum und erweitert sein Angebot kontinuierlich durch regelmäßige Updates und Live-Service-Inhalte. Zwischen 2017 und 2024 erreichte PUBG: BATTLEGROUNDS jedes Jahr den Platin-Status unter den meistverkauften und meistgespielten Spielen auf Steam.