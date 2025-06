Die drei Städte von inZOI

inZOI bietet uns derzeit zwei Städte zum Leben, wobei eine dritte derzeit für später im Jahr 2025 verfügbar sein soll.

Über die Städte von inZOI

Ähnlich wie andere Lebenssimulationen ermöglicht es inZOI uns, unsere eigenen Geschichten zu erstellen, Häuser zu bauen und in dynamische Communities einzutauchen. Das Game unterscheidet sich jedoch von anderen Lebenssimulationen, indem es kulturelle Vielfalt bietet, die auf dem wirklichen Leben basiert, und dies spiegelt sich in den verschiedenen Städten wider, die es bietet, und in denen, die für zukünftige Updates geplant sind. Daher ist es eher als Simulator anstatt ein Die Sims zu betrachten, das solltet ihr nur wissen! Beim Start haben wir Zugang zu zwei verschiedenen Welten: Dowon, inspiriert von Seoul, Südkorea, und Bliss Bay, nach dem Vorbild der Strandumgebungen von Santa Monica. Jeder Standort bietet eine einzigartige visuelle Identität, ein atmosphärisches Erlebnis und eine Reihe von Lifestyle-Optionen.

Während derzeit nur zwei Städte verfügbar sind, soll eine dritte, Kucingku, in einem zukünftigen Update im Jahr 2025 hinzugefügt werden. Da inZOI von einem südkoreanischen Unternehmen, Krafton, produziert wird, ist es nicht verwunderlich, dass eine der beiden bei der Markteinführung verfügbaren Städte von der südkoreanischen Hauptstadt Seoul inspiriert ist. Wie Seoul ist Dowon eine geschäftige, moderne Stadt, die mit Hochhaus-Wolkenkratzern und trendigen Cafés gefüllt ist und viele Möglichkeiten für das Leben in einer Wohnung bietet. Seoul ist dafür bekannt, das Traditionelle mit dem Neuen nahtlos zu verbinden, und Dowon bietet das gleiche Erlebnis. Wir finden traditionelle Tempel, die zwischen modernen Wolkenkratzern eingebettet sind, und können auch Wahrzeichen entdecken, die tatsächlich in Seoul existieren, wie den Lotte World Tower.

USA und Indonesien?

Bliss Bay basiert auf einer Stadt auf der anderen Seite des Planeten von Seoul, Santa Monica. Vor dem Hintergrund des Ozeans werden diejenigen, die in Santa Monica waren, die Inspiration aus dem Santa Monica Pier erkennen, einschließlich des ikonischen Riesenrads. Der Badeort und die Strände von Bliss Bay sind Wahrzeichen der Stadt und bilden einen Kontrast zur Stadtlandschaft von Dowon. Wie andere Städte in den USA verfügt Bliss Bay über Vorstadtwohngrundstücke und Grünflächen, die den Zois, die dort leben, ein Leben in den Vororten geben. Das Wetter in Bliss Bay spiegelt das von Los Angeles wider, auch Surfen ist möglich, und so viele Veranstaltungsorte in der Stadt sind im Freien, wie zum Beispiel der einzigartige Outdoor-Hochzeitsort. Wie Dowon bietet Bliss Bay eine Mischung aus Einfamilienhäusern und Wohnblöcken, aber mit mehr eigenständigen Häusern als Optionen.

Die dritte angekündigte Stadt, Kucingku, ist noch nicht verfügbar und wird in einem zukünftigen inZOI-Update hinzugefügt. Da können wir in eine Welt reisen, die auf einer bewohnten indonesischen Insel basiert. Kucingku lässt sich von Indonesiens vielen tropischen Badeorten inspirieren, wobei Bali oft als die direkteste Inspiration genannt wird. Hier spielen der Strand und das Meer eine noch größere Rolle in der Gemeinde als Bliss Bay, wobei das Schnorcheln zu einer Aktivität wird, sobald Kucingku in einem zukünftigen Update verfügbar sein wird. Da Kucingku noch nicht verfügbar ist, ist derzeit nicht bekannt, welche Art von Familien Kucingku bewohnen oder welcher Wohnstil dominiert. Vermutlich treffen einfachere, gemeindeorientierte Wohnungen, die die Einheimischen normalerweise nutzen, auf Touristen-Villen, die in der Regel ein Schwimmbad und einen Garten umfassen.