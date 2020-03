Kostenlose Final Fantasy 7 Remake Demo ab sofort verfügbar

Gute Nachrichten für die Fans von Cloud Strife – Square Enix veröffentlichte nun eine kostenlose Final Fantasy 7 Remake Demo, die sich alle PlayStation Plus AbonnentInnen ab sofort herunterladen können. Die Demo ermöglicht es euch die erste Mission des Spiels in Angriff zu nehmen und die Ereignisse, die sich während des Anschlags auf Mako-Reaktor 1 abspielen, hautnah zu erleben.

Wer die Demo bis zum 11. Mai 2020 herunterlädt, erhält zum Release des kompletten Spiels ein exklusives PlayStation-4-Design. Und auch, wenn wir jetzt schon in die Welt von Final Fantasy vorab eintauchen können, so heißt es noch bis zum offiziellen Release am 10.4.2020 „Bitte warten“.

Weitere Informationen zum Spiel findet ihr auf der offiziellen Webseite.