Kommt ein iPhone 9 oder iPhone SE 2 im März 2020?

Ein iPhone 9, ein iPhone SE 2 und mehr – im März 2020 soll es für Apple-Fans ganz schön rund gehen. Was soll das neue Gerät können? Lest mehr!

Wir sind wohl nur noch einen Monat von der offiziellen Ankündigung eines iPhone 9 bzw. iPhone SE 2 entfernt. Es gibt ja schon einige Gerüchte darüber, was alles vorgestellt werden soll – ein neues iPhone gehört auf jeden Fall dazu. Schon zwei Reports haben unabhängig voneinander bestätigt, dass das neue Smartphone einen Startpreis von 399 US-Dollar (wohl 420 Euro) haben wird. Das war der selbe Preis des iPhone SE, als es 2016 auf den Markt kam.

Über das iPhone 9 / iPhone SE 2

Angeblich, wenn man Ming-Chi Kuo und Fast Company glauben darf, wird sich das neue Smartphone das Aussehen des iPhone 8-Modells borgen. Das bedeutet eine Kamera, aller Voraussicht nach ein 4,7 Zoll-Display mit LCD-Technik und einen Home-Button mit integriertem Touch ID. Allerdings soll ein aktueller A13-Chip im Inneren werkeln und die selbe Performance wie ein iPhone 11 bringen (also mehr als genügend Leistung) und 64 GB Speicherplatz zum Einstiegspreis vorhanden sein.

Wem also die aktuellen Top-End-Geräte ab 800 Euro und aufwärts schlichtweg zu teuer sind, könnte mit einem solchen Gerät glücklich werden. Die einzigen Abstriche scheinen wohl die Anzahl der Kameras, die geringere Displaygröße sowie der limitiertere Speicherplatz zu sein. Da aber viele auf ein kleineres Smartphone zu warten scheinen, könnte zumindest das kleinere Format zu einer Stärke werden. Mal sehen, was im März 2020 so alles vorgestellt wird – bleiben wir gespannt!