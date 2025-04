Kommt Diablo 4 auch auf Nintendo Switch 2?

Die Diablo-Serie von Blizzard passt perfekt auf die Switch-Familie, sowohl Teil 2 als auch Teil 3 sind auf der Hybridkonsole fantastisch. Und Diablo 4?

Diablo 4 auf Switch 2

In einem Interview mit dem Moderator von GamerTag Radio Danny Peña hat der Serienmanager und ehemalige Produzent der Gears of War-Serie Rod Fergusson gesagt, dass die Aussicht auf Diablo IV auf Switch 2 „etwas ist, das man sich näher ansieht“. Obwohl noch nichts bestätigt wurde, sagte Fergusson zu Peña, dass „es schön ist, dass Switch 2 die Leistung hat, die ein Spiel wie Diablo 4 ausführen kann“, und dass es eine „Gelegenheit“ gibt, das Spiel auf eine andere Konsole zu bringen. Fergusson bekräftigt jedoch, dass nichts garantiert ist, aber dass es „weniger um die Hardware“ geht und mehr mit dem Live-Service-Aspekt zu tun hat.

Denn: „Live-Dienste auf Switch waren in der Vergangenheit eine kleine Herausforderung, und so hoffe ich, dass es mit dem Start im Juni im Juni und mit Blick in die Zukunft immer einfacher wird, so dass es sinnvoller ist, einen Live-Service auf die Plattform zu stellen.“ Sowohl Diablo 2 als auch Diablo 3 werden schon zum Start spielbar sein, da die Nachfolgekonsole Switch-Games grundsätzlich spielen kann. Aber es hört sich so an, als ob Blizzard daran interessiert ist, wieder mit Nintendo zu arbeiten, um seinen neuesten Titel auf die nächste Generation von Nintendo-Hardware zu bringen, insbesondere mit dem Mausmodus. Ob auch die älteren Games dann ein Update bekommen?