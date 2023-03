König hört auf ab 7.4.2023 auf DVD und digital

Am 7. April 2023 veröffentlicht Weltkino König hört auf auf DVD & digital. In seinem mutigen Werk offenbart Regisseur Tilman König authentisch und ungeschönt das Leben und Wirken seines berühmten Vaters Lothar König, der sich seit Jahrzehnten beharrlich gegen Rechtextremismus einsetzt und dabei mehr als einmal zur Zielscheibe von Anfeindungen und Gewaltangriffen wurde.

Worum geht’s?

Lothar König ist unbequem – und das schon immer. Ins DDR-System wollte er nie so recht passen, zum Abitur wurde er nicht zugelassen und durch seinen unerschrockenen Kampf gegen den im wiedervereinigten Deutschland aufflammenden Rechtsextremismus machte er sich häufig zur Zielscheibe von Angriffen. Doch das hält den streitbaren Jugendpfarrer aus Jena nicht davon ab, weiterhin mit viel Herz und Eigensinn gegen Fremdenhass und Intoleranz anzukämpfen. Mit seiner Pensionierung muss er sich neu erfinden.

Regisseur Tilman König widmet in König hört auf seinem legendären Vater Lothar König ein angenehm kritisches Porträt, das den Mut, aber auch die Widersprüchlichkeit und den Menschen Lothar König in all seinen ungeschönten Facetten zeigt.