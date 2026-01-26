Klein, fein und preisgekrönt: Perfektes Wintermärchen in Bliem’s Familienhotel

Herzlich willkommen in Bliem’s Familienhotel! Hier dürft ihr euch auf eine Winterzeit voller Herzlichkeit und echter Gastfreundschaft freuen. Das Hotel, das gerade erst bei den kinderhotel.info Awards 2026 als bestes Kinderhotel der Steiermark und auf Platz 5 im internationalen Ranking von über 700 familienfreundlichen Betrieben in Europa ausgezeichnet wurde, bietet in dem kleinen, feinen Haus Platz für bis zu 25 Familien. So ist eine ganz persönliche Atmosphäre für alle Gäste garantiert.

Was erwartet euch im Bliem’s Familienhotel?

In eurer Urlaubs-Homebase dürft ihr zwischen gemütlichen Einzelzimmern bis hin zu großzügigen Familienappartements wählen. Ob im modernen „Mountain Style“ oder im klassischen Landhausstil – die Suiten und Appartements (30 bis 50 m²) bieten durch separate Kinderschlafzimmer viel Platz für bis zu fünf Personen. Damit ihr mit leichtem Gepäck reisen könnt, stellt euch das Familienhotel gerne eine umfangreiche Kinderausstattung mit Gitterbett, Wickelauflage und Flaschenwärmer direkt im Zimmer bereit.

Direkt vor der Haustür startet euer Winterabenteuer. Ihr könnt ganz bequem in den Skibus einsteigen, der euch in nur drei Minuten zur Talstation Hauser Kaibling (und wieder zurück) bringt. Während ihr eure Schwünge auf dem Hauser Kaibling zieht, sind eure Kleinen im Donki-Club in den besten Händen. Die qualifizierten Betreuer:innen sorgen für ein umfangreiches Programm für alle Altersgruppen (Kleinkinder von 1 bis 2,99 Jahren, Kinder von 3 bis 6 Jahren undSchulkinder von 6 bis 10 Jahren). Ein besonderer Service für alle Eltern: Ihr könnt eure „Minikids“ (3–4 Jahre) mittags direkt vom Skikurs an der Talstation abholen lassen, damit ihr den Skinachmittag noch in vollen Zügen genießen dürft.

Nach der Action im Schnee könnt ihr im hauseigenen 30 °C warmen Hallenbad mit Bergblick abtauchen oder in der Wellness-Oase für Erwachsene entspannen. Kulinarisch begleitet euch eine Verwöhnhalbpension mit Fokus auf Regionalität: Startet mit einem Buffet (07:30–10:00 Uhr) inklusive frischer Eierspeisen und Gebäck vom örtlichen Bäcker in den Tag. Abends (17:30–19:30 Uhr) erwartet euch ein 5-Gang-Wahlmenü mit Salatbuffet und täglicher vegetarischer Option, während Kinder sich am eigenen Buffet bedienen. Inklusive sind zudem die ganztägige Kindersaftbar und das Kuchenbuffet am Freitagnachmittag; Drinks für Erwachsene serviert Oberkellner Sami an der Bar (nicht inkludiert). Kinder können mittags zum Essen angemeldet werden, für Erwachsene gibt es auf Wunsch eine kleine Snackkarte. Bitte beachtet: Laktose- und glutenfreie Alternativen sind verfügbar, eine vegane Küche oder voll individualisierte Diätmenüs kann jedoch nicht angeboten werden.

Aktuelle und kommende Winterangebote 2026:

Last-Minute Januar-Skiurlaub (gültig vom 24.01. bis 31.01.2026): Ab 978,00 € inkl. 5 % Online-Rabatt bei Direktbuchung für kurzentschlossene Skifahrer:innen.

Pistenflitzer, Schneemänner & Co. (noch bis 30.01.2026): Pauschale mit vergünstigten Skipaketen für alle Erwachsenen.

Erster Skiurlaub mit Kleinkind (28.02. bis 28.03.2026): Spezielle Pakete für Familien mit Kindern von 1 bis 3 Jahren

Skiurlaub für Paare (28.02. bis 28.03.2026): Perfekt für eine Auszeit ohne Ferientrubel.

Sonnenskilauf-Pauschale (07.03. bis 21.03.2026 & 04.04. bis 11.04.2026): Hier erhalten alle Kinder bis 15 Jahre ihren Skipass gratis.

Saisonausklang-Pauschale (21.03. bis 04.04.2026): Zum Ende der Saison dürfen sich eure Kinder über kostenlose Skipässe freuen.

Die genauen Konditionen und Bedingungen findet ihr auf der offiziellen Webseite.

Kontaktdaten:

Bliem’s Familienhotel

Marktstraße 26

A-8967 Haus im Ennstal

Webseite: https://www.bliems-familienhotel.at/

Telefon: +43 3686 23780